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76歲父被騙走3000萬房產　女兒心痛「政府都不顧嗎？」被疑創作文

▲▼詐騙，車手，詐欺，電信詐騙，信用卡，盜刷卡。（圖／視覺中國）

▲女網友出面控訴老父被詐騙集團騙走3000萬房產，貼文在網路上瘋傳。（圖／視覺中國）

記者柯沛辰／綜合報導

「台灣就是一個詐騙天堂！」一名女網友在臉書上痛訴，76歲父親加入LINE股票操盤群組，最後家中98坪、價值3000萬的房子被詐騙集團騙走了，還被拿去向銀行貸款1600萬元，讓她忍不住痛批「難道安分守己辛苦工作的人民錯了嗎？詐騙集團猖獗，不法分子利用科技跟網路來欺騙老人家，政府都不顧嗎？」但有網友懷疑這可能是一篇創作文。

女網友指出，父親之前在LINE加入了股票操盤的80人群組，裡面有很多不同角色，有男有女，有教授、操盤老師等，他們利用老人家的孤獨感、好說話，各種洗腦，「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢...」

女網友說，詐騙集團專挑老人家弱點，進行長時間詐騙，每次都向她父親交代要拿現金，不能轉帳，哄騙說現在已經獲利好幾千萬，但必須付1600萬元的「服務費」才能贖回4000多萬營利，但她爸沒有現金，對方便哄騙她爸把房子過戶，還稱之後只要一年內付1600萬元，就能把房子買回來。

為此，詐騙集團做了很多假證明、假識別證、假身分，最終家中房子被過戶給一名吳姓男子，還被拿去向銀行貸款1600萬元，其中800萬被詐騙集團用現金方式取走，還有幾人拿走現金，這名吳男則拿走所謂300萬的「服務費」，以及她父親的房產。

女網友憤恨地說，對方先前騙父親說操盤需要手機LINE帳號密碼，如今得手後竟還登入把詐騙群組、相關對話和人物資訊刪光，等到她父親發現群組不見，才驚覺自己受騙，之後她爸的手機被完全盜用，IP顯示在各個不同國家，其中甚至包括柬埔寨。

事後，父親雖向警方報案，但警察只回說「要有心理準備，這筆錢可能回不來了...」女網友難過表示，之後父親打電話過去，警員都是愛理不理，讓她聽了不禁落淚，「我覺得這個世界實在太冷漠了」，而她也從原本的氣憤、絕望、失落，再到對未來的恐懼，最終對台灣的法治社會感到困惑和失望。

女網友表示，3年前母親過世，父親已經很難過，「他就是疼我希望我不要這麼苦這麼累，才想說他也要幫忙賺點錢，加入股票群組有專家教怎樣操盤買股票，最後被詐騙集團騙到連銀行存款跟房子都沒了。」

女網友說，她從不敢在網路上喊苦，覺得自己默默承受就好，但現在遇到詐騙集團，她真的覺得很無助，也不知道如何生活，「在這世上我能相信誰? 要相信法律? 還是要相信社會？難道安分守己辛苦工作的人民錯了嗎？」

女網友疑惑，詐騙集團猖獗，不法分子利用科技跟網路來欺騙老人家，政府都不顧嗎？「今天大家看完會覺得不關你的事，但詐騙集團隨時都會盯上你或是你的家人，如果你們覺得要防範很簡單，我可以跟你們說他們玩了很多心理戰術。我爸以前也是自己創業的老闆都會被騙。你們千萬不要小看了這些詐騙集團。」

文末，女網友也說，之所以把受害過程分享出來，是不希望再有人受騙，「我相信如果今天是一些更貧苦更艱難的人家被騙，絕對就是自殺收場了...房子跟銀行的錢都沒，這對一些老人家要怎樣活？這個世界已經完全不安全了。」

貼文曝光後，許多人紛紛轉傳，但也有網友質疑事件真實性，指出發文者有2個帳號，懷疑事件不單純。不過，記者實際查看，2個帳號確實為同一人持有，而且該名女網友曾出席公開活動，背板上姓名與帳號相符。對此，網紅「四叉貓」劉宇也挖出相關照片，「應該是同一人，大小帳號」。

▼女網友發文回應網友質疑，稱自己確實用大小帳號發文。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼76歲父被騙走3000萬房產　女兒心痛「政府都不顧嗎？」被疑創作文。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼女網友兩個帳號都發出同樣文章，稱一個是工作用，一個是私人用。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼76歲父被騙走3000萬房產　女兒心痛「政府都不顧嗎？」被疑創作文。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼四叉貓比對照片及姓名，「應該是同一個人」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼76歲父被騙走3000萬房產　女兒心痛「政府都不顧嗎？」被疑創作文。（圖／翻攝自當事人臉書）

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