大陸海警海監組船團　11船闖金門禁限制海域海巡全程監控伴航

記者張君豪／台北報導

海巡署指出，陸方船艦從9日12時起陸續入侵我金門禁限制海域，海巡署偵監金門南面海域陸續有5艘中國海警船、及7艘中國公務船聚集，海巡署隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證，並廣播驅離。

▲中國海警、海監、漁業處、東海救援等公家船艦9日下午擅闖金門禁限制海域，遭台灣海巡署船艦伴航監控 。（圖下同／記者張君豪翻攝）

海巡署表示，陸方「海巡06」、「海巡0802」、「中國海監8002」、「中國海監8027」、「東海救113」、「中國漁政 35501」及「華英391」等7艘公務船組船團，該船隊分別隸屬於中國海事及漁業等部門，當天15時許，進入金門料羅灣西南方約4浬之台灣限制水域，並與另3艘中國漁船，疑似從事海上操演，海巡署下令由金門海巡隊派遣 PP-10079、PP-3552及PP3573 等3艘巡防艇監控蒐證、廣播驅離。





同一時間，中國海警「14608」、「14512」、「14604」、「14603」等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入台灣禁限制水域，並由另一艘「14515」在我方水域外圍航行，我方金門海巡隊派出 PP-10083、10073及3596等3艘巡防艇，持續對應監控蒐證，並全程廣播驅離。所幸在當天16時30分，在海巡署巡防艇對應監控下，上述11艘擅闖金門禁限制海域的中國海警船、公務船皆航出金門水域。

海巡署強調，此為5月中國海警船第4次編隊航入金門水域，亦為首次中國海警船與其他中國公務船同時航入。海巡署對此表示，金門南方水域為重要航道，海上交通繁忙，陸方多次以編隊方式在此水域高速航行，此舉已嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，無助於兩岸和平交流。





中國海警日前聲稱在金廈海域常態執法，海巡署偕同國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。

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