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陸5海警船「首攜公務船」闖金門禁限水域　海巡出動6艇跟監驅離

▲▼中國5海警船首度偕公務船闖金門禁限水域 海巡全程監控驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警船首次連同公務船闖金門禁限水域，海巡署出動6艘巡防艇全程監控、驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

中國5艘海警船、7艘公務船9日下午航入金門禁限水域，也是中國海警船第4次編隊航入金門水域，更是首次中國海警船與其他中國公務船同時航入。海巡署金馬澎分署火速調度6艘海巡艇分組對應，全程偵監並廣播驅離，呼籲中國大陸立即停止不理性行為，共同維護兩岸和平與航行安全。

海巡署金馬澎分署表示，海巡署人員9日12時許發現陸續有5艘中國海警船、7艘中國公務船在我國金門南面海域聚集，並於下午3時許陸續航入我金門西南、南方的禁限水域，海巡署馬上調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證，並廣播驅離。

海巡署金馬澎分署指出，中國7艘公務船「海巡06」、「海巡0802」、「中國海監8002」、「中國海監8027」、「東海救113」、「中國漁政 35501」及「華英391」分別隸屬於中國海事及漁業等部門，9日下午3時許航入金門料羅西南方約4浬之我國限制水域，並與另3艘中國漁船，疑似從事海上操演，全程由金門海巡隊派遣 PP-10079、PP-3552及PP3573 等3艘巡防艇監控蒐證、廣播驅離

同一時間，另由中國海警「14608」、「14512」、「14604」、「14603」等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入我國禁限水域，並由另一艘「14515」在我方水域外圍航行，我方金門海巡隊派出 PP-10083、10073及3596等3艘巡防艇，持續對應監控蒐證，並全程廣播驅離。迄同日16時30分，在海巡署巡防艇對應監控下，上述中國海警船、公務船皆航出金門水域。

海巡署金馬澎分署表示，這次是中國海警船第4次編隊航入金門水域，亦為首次中國海警船與其他中國公務船同時航入，金門南方水域為重要航道，海上交通繁忙，陸方多次以編隊方式在此水域高速航行，此舉已嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流。

對於中國海警聲稱在金廈海域常態執法，海巡署金馬澎分署署均偕同國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。

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