快訊／警界爆醜聞！南港分局偵查佐「涉吞53萬公款」遭搜索

▲南港警分局施姓偵查佐涉辦理刑案侵占贓款。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

警界再爆醜聞！北市南港警分局施姓偵查佐2021年間，偵辦一起刑案，明知道贓款應如數繳入贓物庫，卻未到地檢署辦理入庫，私自將新台幣53萬餘元挪為私用。士林地檢署今（9日）發動搜索，稍晚移送檢方複訊，全案朝違反貪污治罪條例等偵辦。

南港分局稍早說明，2022年3月辦理刑案證物稽核工作時，發現時任偵查隊偵查佐施姓員警2021年8月間偵辦刑事案件，扣案現金延遲繳庫，施員雖於2022年3月將相同金額現金繳庫，惟面額組成與扣押時所載不符。分局主動自檢查辦，於2022年3月31日依涉嫌湮滅證據等罪移送士林地檢署偵辦，並於第一時間將施員改調行政警察加強管考。

今（9）日經士林地檢署檢察官指揮廉政署、警察局政風室及南港分局實施搜索施員住家及警備隊待勤室，對相關人員實施偵詢，將全力配合地檢署偵辦。

南港分局強調向來重視員警風紀，對於員警違法(紀)行為，秉持警 紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，並賡續要求所屬恪遵各項 風紀規定。

警界近日風波不斷，先是爆出北市捷運警察隊某小隊長涉性侵親生女兒、性騷女隊員還能升官，兼副分隊長、分隊長，再爆三線二星的高階警官林明佐中了博弈集團「美人計」遭收押，及北市警察局長張榮興被指去年5月26日，前往北市中山區頂級魚翅餐廳，與地方角頭餐敘。