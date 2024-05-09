快訊／蘇丹紅津棧老闆李彥廷200萬元交保　低頭沉默離開

記者陳宏瑞、鄒鎮宇／高雄報導

高雄市津棧公司等6家公司被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，引爆全台食安危機，其中津棧負責人李彥廷被法官裁定200萬元。對此，李彥廷9日晚間找親友帶200萬元現金交保，一言不發地離開地檢署。

▲蘇丹紅津棧老闆李彥廷（中）交保200萬元後，沉默地離開。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）



據悉，蘇丹紅食安危機爆發後，高雄地檢署、調查局與衛生局聯合調查，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近2個地址，其中一個地址是6家公司、另外一個地址則有3家公司，至於海順與淞鋒兩公司則是在其他地點設廠營業。

▲▼李彥廷親友火速帶著200萬元現金交保。（圖／記者陳宏瑞攝）



高雄地檢署偵辦後，將津棧負責人李彥廷、大姨子吳正言等6人約談到案，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚，疑似要脫產。

檢方在9日偵結將李彥廷、「前妻」吳克明、大姨子吳正言和倉管課長、會計等6人起訴，檢方除了查扣津棧公司的不法所得3994萬元外，也對李彥廷相關公司科處共計12億元罰金，據了解，檢方目前已查扣李彥廷等人財產1億3480多萬，而衛生局也已經裁罰津棧公司8100多萬。