合作廠商捲款逃　5000多貨物堆倉庫！蝦皮：今派車全數收回

記者洪菱鞠／台北報導

電商蝦皮購物合作的物流業者禾飛企業有限公司，負責人疑捲款潛逃，待收貨物全部原封不動堆滿整間倉庫，粗估現場約有5000多件貨物，超過60家賣場受到影響。看到自己的貨物被丟包，讓賣家們氣憤又傻眼，蝦皮購物表示，已派車前往倉庫協助處理，預計今(9)日將包裹全數收回，也針對出貨中包裹及退貨包裹的後續處理方式做出說明。

▲蝦皮購物合作的物流業者禾飛企業有限公司，負責人疑捲款潛逃，位於新北三峽的倉庫大門深鎖。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，禾飛企業有限公司負責人4日開始就已失聯，不僅載送貨物司機領不到薪水，員工也透露老闆已經欠薪1個月，而有賣家親自前往位於新北三峽的倉庫查看，發現現場堆滿大量貨物沒人理，由於自己的貨物也在其中，因此感到憤怒，後續不排除提告討回損失。

▲賣家親自到倉庫查看，發現堆滿大量未配送的貨物。（圖／記者陳以昇翻攝）

該事件引發許多賣家關注與擔憂，初步估算受害賣場至少有60家，就有賣家自嘲地說「希望蝦皮不要關我賣場」，對此，蝦皮購物表示，目前已派車前往倉庫協助賣家回收，以減少對用戶的影響之外，也主動通知所有受影響的賣家，說明蝦皮店到店針對後續包裹的處理方式。

根據通知內容，針對出貨中包裹，若已寄至禾飛倉庫，蝦皮店到店將協助安排收回理貨中心繼續配送，以盡量減少訂單取消之負面影響；若是尚未寄至禾飛倉庫，由賣家自行安排宅配或自駕將包裹寄至理貨中心，或是到鄰近門市寄件。至於退貨包裹，如仍滯留禾飛倉庫，將透過簡訊通知賣家前往理貨中心自取，若無法前往，可聯繫蝦皮客服協助委由其它宅配商退還。

▲針對受影響的賣家，蝦皮店到店提供後續包裏的其他處理方式。（圖／翻攝自蝦皮大學臉書社團）

蝦皮購物表示，蝦皮店到店配送一切正常，為賣家收取包裹的物流業務亦有其他可替換的選擇。針對禾飛未處理的蝦皮店到店貨件，蝦皮接獲消息後，已於第一時間派車前往這間集運商倉庫協助賣家回收，預計今天會將蝦皮店到店的包裹全數收回完成，並加速包裹運送至蝦皮店到店通知買家領取。關於買賣家權益保護亦會依照平台相關規定辦理，若有疑慮可進線蝦皮客服。