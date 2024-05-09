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逢甲「阿婆炒飯」明熄燈！終於找到斷聯女店員　老闆娘：沒遺憾了

記者白珈陽／台中報導

台中逢甲商圈飄香22年的「阿婆炒飯」，84歲老闆春美阿婆決定將要在明天（10日）結束營業，不少學生及畢業生得知消息，紛紛把握最後時光找阿婆買飯、合照，留作紀念。而讓阿婆最掛念的，是1名在20年前、大學4年間都無畏風雨，替阿婆幫忙的女店員「阿貴」，原本阿貴一直都會聯繫阿婆，但4年前2人卻無故斷聯，令阿婆十分難過，好在日前透過媒體報導，阿貴看到新聞之後，主動打電話聯絡阿婆，阿婆感動地說，「可以沒有遺憾的退休了」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲逢甲商圈飄香22年的「阿婆炒飯」，84歲老闆春美阿婆決定將要在明天（10日）結束營業。（圖／記者白珈陽攝）

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「阿婆炒飯」以爆量卻佛心的價格、兼具美味聞名，是不少逢甲人心中的神店，明天就是阿婆炒飯營業的最後一天，記者今日下午前往拜訪春美阿婆，她說，這幾天許多在學生、畢業生得知她要退休的消息，即使身在台北或嘉義，都特地趕來跟她買飯，因此最近生意特別好，每天排隊人潮都排到巷子口，讓她幾乎忙不過來，所以餐點僅限定豬肉、雞肉炒飯，以求能快速出餐，不讓這些沒有血緣的「孫ㄟ」餓肚子。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲店門口的人像繪版，是喜愛阿婆的大學生粉絲畫的。（圖／記者白珈陽攝）

阿婆表示，她已經84歲，從62歲開始賣炒飯，至今已22年，因為年紀到了，先前就有想退休的念頭，但因捨不得學生地笑容，考慮許久，而這次是真的要退休了，「做人要有信用，說不做就不做」她笑呵呵地說著。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲阿婆這次真的要退休了，「做人要有信用，說不做就不做」。（圖／記者白珈陽攝）

阿婆說，有1名叫做「阿貴」的女店員，是她22年前開幕時就在幫她忙的1名東海大學生，阿貴無論風雨，都會從東海大學趕到店裡幫她炒飯、裝盒，一起打理店內大小事，且就算阿貴放假，也會從北港老家專程坐車來看她，即使畢業之後，2人也一直保持聯繫，有好感情。

不過，4年前阿婆卻和阿貴無故斷聯，阿婆說，阿貴是她最牽掛的孩子，如果沒好好跟她說謝謝，「我真的會遺憾到死」。

阿婆帶著記者巡視店內與學生留下的合照，她指著牆上其中3張照片，畫面中有阿貴學生時期、以及結婚時與她的合照，阿婆說，阿貴是一個很有心的孩子，結婚還會邀請她，真的很懷念阿貴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼阿婆指著牆上其中3張照片，畫面中有阿貴學生時期、以及結婚時與她的合照。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

幸好，日前透過媒體報導，阿貴看見新聞後，主動打電話聯繫阿婆。阿婆指出，阿貴電話中跟她說，「我沒事，妳不要擔心，會再找時間一起聊聊天」，原來，是阿貴後來手機號碼更換，2人才沒了聯繫。阿婆說，能夠再次聯繫到阿貴，讓她很安心，已經沒有遺憾。

阿婆最後表示，雖然她已經從「炒飯」這行退休，但她仍會在同一位址、每年的這個時期，包肉粽，也會從網路接肉粽訂單，就算不再炒飯，也會換個方式與大家互動。

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