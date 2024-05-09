快訊／蘇丹紅津棧老闆李彥廷遭起訴　傍晚獲200萬元交保

▲津棧負責人李彥廷（中）遭起訴後，以200萬元交保。（資料照片／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市津棧公司等6家公司被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，引爆全台食安危機。高雄地檢署偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷和大姨子吳正言等人，檢方今（9）日偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將等李廷彥6人提起公訴，除沒收不法所得3994萬餘元外，再對李家11間公司罰款12億。而全案起訴後移審法院，法官裁定李廷彥200萬元、吳正言50萬元交保。

蘇丹紅風波爆發後，高雄地檢署、調查局與衛生局聯合調查源頭，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近2個地址，其中一個地址是6家公司、另外一個地址則有3家公司，至於海順與淞鋒兩公司則是在其他地點設廠營業。

▲檢調在李彥廷前妻家的天花板搜出大批現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地檢署偵辦後，將津棧負責人李彥廷、大姨子吳正言等6人約談到案，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚。

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人則向法院聲請羈押，但高雄地院審理後裁定交保，李交保後一度失聯，檢方開出拘票逕行拘提，而警方也在李彥廷前妻吳克明三民區的家門前，找到開著保時捷的李彥廷，並將他帶回警局交給調查局，但李彥廷律師聲請提審，在12日晚間法院認為警方逮捕不合程序，讓李彥廷恢復自由身，但後來李彥廷、吳正言仍遭法院裁定羈押禁見。

▲高雄津棧公司被查出進口含蘇丹紅的辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢方在今日偵結將李彥廷、「前妻」吳克明、大姨子吳正言和倉管課長、會計等6人起訴，檢方除了查扣津棧公司的不法所得3994萬元外，也對李彥廷相關公司科處共計12億元罰金，據了解，檢方目前已查扣李彥廷等人財產1億3480多萬，而衛生局也已經裁罰津棧公司8100多萬。

全案在今日起訴後移審法院，法官裁定李廷彥200萬元、吳正言50萬元交保。