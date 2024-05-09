僱用聽障妹！拉麵店老闆發文呼籲「3件事」　網大讚：暖胃更暖心

▲台北市信義區一家拉麵店，近日為聽障新員工發聲，希望大家多多包容體諒，引發討論。（圖／Google Ｍaps）

圖文／CTWANT

台北市信義區的1間拉麵店最近聘請了1位聽障小妹妹，對此老闆也特別發文提醒客人注意事項，並解釋小妹妹上餐時的1行為其用意是怕發音不準客人聽不懂，並不是不禮貌，也強調「在下誠心的拜託各位給新員工多一點包容與鼓勵，謝謝大家了。」對此，網友們則大讚「這裡的拉麵暖胃更暖心」。

該家拉麵店的老闆近日在臉書發文表示，店裡最近聘請了1位聽障小妹妹，所以有幾點注意事項要跟顧客報告，希望能多多體諒及包容。

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第一，店裡員工是全程配戴口罩工作的，但是小妹妹反應她必須要助聽器搭配唇語才能清楚了解，所以員工跟她對話時必須短暫的拿下口罩，但員工一定會遠離食材區域。

第二，小妹妹在處理碗盤時因為自己聽不見，所以碗盤碰撞的聲響會比較大，這點有特別提醒她，她日後也會多多注意。

第三，小妹妹上餐時會對顧客指向桌上「叉燒飯碗炙燒後極燙移動請碰碗底端」、「麵碗加熱過會燙移動請小心」的告示，小妹妹用指的不對話，並不是不禮貌，而是怕自己的發音不準顧客聽不懂。

老闆也強調，小妹妹工作很努力又勤快，他們對願意努力的員工總是大力歡迎，「大家聽聽我們店員工聊天時台中日越口音交雜跟聯合國一樣就知道了」，最後誠心的拜託客人們給新員工多一點包容與鼓勵。

貼文一出，大批網友紛紛表達支持，留言表示「這裡的拉麵暖胃更暖心」、「大力轉分享了，支持友善店家」、「好棒的老闆！下次去吃」、「很暖很正能量的貼文，支持店家」。此外，有聽力受損家人的網友也大讚「改天帶小孩去捧場，我的小孩也是戴助聽器&人工電子耳，要帶他去看看努力工作的大姐姐 」、「我也是聽障家長，感謝您！」

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