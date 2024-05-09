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普丁勝利日演說：核力量隨時備戰　不允許西方威脅！閱兵僅1輛坦克

▲▼ 普丁出席勝利日閱兵，今年同樣亮出「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。（圖／路透）

▲ 普丁出席勝利日閱兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9日慶祝二戰擊敗納粹德國的「勝利日」79周年，紅場閱兵儀式卻僅一輛坦克上陣，總統普丁也承認國家正經歷一段「困難時期」，同時指責西方挑起全球衝突風險，強調隨時準備使用核力量，不允許任何人威脅俄國。

綜合《路透》及《天空新聞》，俄國每年「勝利日」都會舉行大型閱兵，不過因大量火力及資源都投入烏克蘭戰場，今年和去年一樣僅派出一輛前蘇聯二戰時期的T-34坦克，以及聲稱能打擊全球任何地點，可攜帶核彈頭的「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。

▲▼ 普丁出席勝利日閱兵，今年同樣亮出「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。（圖／路透）

▲ 俄國今年勝利日同樣亮出「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。（圖／路透）

普丁觀賞閱兵後發表演說，指責傲慢的西方菁英忘記蘇聯在擊敗納粹德國過程中發揮的決定性作用，且在世界各地煽動衝突，「我們知道這樣的野心會導致什麼後果，俄羅斯將盡一切努力防止全球衝突，但同時也不會允許任何人威脅我們」，「我們的戰略力量始終處於戰備狀態」，隨時準備好使用核力量。

普丁也承認，國家正處於一段困難時期，「祖國的未來掌握在我們手中」，「勝利日這一天，我們更加深刻體會到這一點」，並試圖在戰爭持續之際提振士氣，帶領現場成千上萬的士兵高聲歡呼，「為了俄羅斯！為了勝利！」

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