澤倫斯基「險被暗殺」　烏克蘭2名上校變通俄間諜！涉叛國罪被捕

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）據傳險些在俄羅斯總統普丁7日就職典禮前遭到間諜暗殺。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭國家安全局7日表示，烏克蘭反間諜部門已成功阻止了一起刺殺總統澤倫斯基和其他高階軍事和政治人物的俄羅斯暗殺陰謀。安全局聲明指出，2名烏克蘭國家衛隊（NGU）上校因涉嫌執行這項由俄羅斯聯邦安全局（FSB）制定的計劃遭到拘留，並被指控叛國罪，最重可能判處無期徒刑。

根據美聯社報導，負責保衛高階官員的烏克蘭國家衛隊的這2名上校在2022年2月俄羅斯武裝入侵前就被招募。親自監督追蹤這起暗殺陰謀的烏克蘭安全局局長馬列克（Vasyl Maliuk）表示，刺殺行動原本應該會發生在俄羅斯總統普丁第五度就職典禮的前夕。

報導指出，這已經不是烏克蘭首次聲稱俄羅斯試圖刺殺他們的總統。就連澤倫斯基本人也曾表示，光在2022年就發生至少10次試圖暗殺他的行動，而現在與俄羅斯的戰爭已經進入了第3個年頭。此外，波蘭檢察官4月也證實，一名波蘭男子因涉嫌即將代替俄國軍事情報部門參與刺殺澤倫斯基的間諜活動而被逮捕。

出於安全因素，澤倫斯基的行蹤被嚴格保密，他在烏克蘭全國各地的訪問行程，只有當他離開之後才會對外宣布，而出席首都基輔舉行的活動的消息，通常也要等到活動結束後才會公開。

烏克蘭的聲明稱，目標對準澤倫斯基的俄羅斯情報機構，在烏克蘭軍中找上那些與總統安全部門有密切聯繫的人員，企圖將烏克蘭國家元首扣為人質，並且殺害。聲明強調，這場行動是由莫斯科所策劃的，並提供了3名涉嫌陰謀的俄羅斯間諜姓名，更廣泛的計畫還包含確認烏克蘭高階官員位置後發射火箭彈或無人機襲擊。