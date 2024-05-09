以色列空襲加薩中部　聲稱擊殺哈瑪斯海軍指揮官！奪命畫面曝

▲ 以軍對加薩中部發動空襲，擊殺哈瑪斯指揮官。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列不顧國際反對進攻拉法之際，近日公開一段空襲加薩中部的畫面，聲稱擊殺哈瑪斯海軍指揮官，指控他策畫攻擊以色列領土及在加薩行動的以軍士兵。

綜合《太陽報》等外媒，以色列國防軍（IDF）宣布，8日和國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）發動聯合行動，擊斃哈瑪斯恐怖分子阿里（Ahmed Ali），並公布一段畫面顯示一棟建築被擊中後竄出煙霧。

The Israel Defense Force has announced that in a Joint-Operation with Shin Bet, an Airstrike was conducted in Central Gaza which resulted in the Successful Elimination of Ahmed Ali, the Commander of Hamas Naval Forces in Gaza City. Ali is claimed to have been involved with the… pic.twitter.com/gJS5XHBhmF — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2024

以軍指出，阿里擔任哈瑪斯海軍指揮官，近年主要管理在加薩的海軍部隊，且為襲擊以色列領土負責，過去一周內還對在加薩中段地帶扎里姆走廊（Netzarim corridor）行動的以軍部隊進行「恐怖活動」。

另一方面，以軍7日對加薩南部拉法發動攻擊，拉法市長索菲（Ahmed Al-Sofi）指控，該市正處於人道主義災難邊緣，「迴盪亡者的哭聲」。以軍則聲稱，對拉法的行動殲滅30名恐怖分子，摧毀基礎設施且發現3座地下豎井。

以色列總理納坦雅胡正面臨國內人民及國際社會龐大壓力，但他仍聲稱對拉法的攻擊是「必須的」，因為此舉將有助達成以色列2大目標，即殲滅哈瑪斯與帶回人質。