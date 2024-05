以色列空襲加薩中部　聲稱擊殺哈瑪斯海軍指揮官！奪命畫面曝

▲ 以軍對加薩中部發動空襲,擊殺哈瑪斯指揮官。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列不顧國際反對進攻拉法之際,近日公開一段空襲加薩中部的畫面,聲稱擊殺哈瑪斯海軍指揮官,指控他策畫攻擊以色列領土及在加薩行動的以軍士兵。

綜合《太陽報》等外媒,以色列國防軍(IDF)宣布,8日和國家安全局「辛貝特」(Shin Bet)發動聯合行動,擊斃哈瑪斯恐怖分子阿里(Ahmed Ali),並公布一段畫面顯示一棟建築被擊中後竄出煙霧。

The Israel Defense Force has announced that in a Joint-Operation with Shin Bet, an Airstrike was conducted in Central Gaza which resulted in the Successful Elimination of Ahmed Ali, the Commander of Hamas Naval Forces in Gaza City. Ali is claimed to have been involved with the… pic.twitter.com/gJS5XHBhmF