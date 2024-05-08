日本海上自衛隊P-3偵察機「被迫機腹著陸」　疑起落架故障

▲日本海上自衛隊現役反潛偵察機「P-3C」在下總基地降落時，疑起落架故障。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本海上自衛隊現役反潛偵察機「P-3C」今（8）日下午降落在千葉縣柏市下總基地時，疑似因為起落架故障，導致在降落時發生機腹硬著陸的事故。

根據日媒《JX通訊社》、《千葉日報》，日本當地時間下午4時25分（台灣時間3時25分），下總基地一架反潛偵察機「P-3C」在降落時，疑似因為起落架故障，才會導致機腹硬著陸，目前並未傳出任何傷亡。

當地網友「ちぃ」透過社群平台X（前稱推特）上傳最新照片和一段28秒鐘的影片，證實反潛偵察機「P-3C」降落失敗，他表示現場並未傳出濃煙。其他網友則表示，現場出現許多輛消防車。

目前下總基地正在釐清事發詳細原因。

據悉，P-3「獵戶座」為美國洛克希德公司設計生產的一種海上巡邏機，被美國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲、中華民國等多個國家採用，主要用來進行海上巡邏、偵察、反潛作戰，目前日本在下總基地、厚木基地、岩國基地、那霸基地、八戶基地皆有部署，而日本國內委由川崎重工進行P-3巡邏機的維修。