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泰男私闖民宅試圖性侵！受害女「布條勒脖子」　他被反殺全裸陳屍

▲▼泰國男子Banjong私闖民宅，試圖性侵一名女子，不料卻慘遭反殺。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國男子Banjong私闖民宅，試圖性侵一名女子，不料卻慘遭反殺，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國警方最近接獲報案，一名男子私闖民宅後，企圖對屋內女子施以性侵，不料雙方在激烈鬥爭之際，男子居然意外被「反殺」死亡，於是警方立即前往現場調查。

綜合泰媒報導，這起事件發生於5月3日凌晨2時30分。據受害女子描述，事發當時屋外正下著大雨，而她也正準備好要去睡覺，不料卻意外聽見屋子後方傳來巨大聲響。女子回頭一看，驚見32歲的嫌犯Banjong不知何時居然站在了她的身後，讓她嚇了一大跳。

隨後，Banjong開始攻擊女受害人，並用布蒙住她的嘴巴。女子大聲求救，但由於雨聲實在太大，沒有人聽見她的叫喊聲，導致2人激烈地「搏鬥」了30分鐘以上。這時，她發現Banjong脖子上纏著一塊布，於是女子便猛力拉扯，直至Banjong窒息身亡，她才從窗戶爬出去，向鄰居求救。

▲▼泰國男子Banjong私闖民宅，試圖性侵一名女子，不料卻慘遭反殺。（圖／翻攝自Facebook）

受害女子在接受訪問時表示，她認識Banjong，但2人從未交談過，彼此並不熟悉。而警方抵達現場時也發現，裸體躺在墊子上的Banjong已在現場死亡，他的脖子還纏有一件藏藍色襯衫，現場狀況與女子所述相差無幾。

警方進一步調查發現，Banjong與受害女子的住所僅相距150公尺，位於同一條街道上，此外女受害人的門鎖確實有被強行拉開的痕跡，推測Banjong可能是強行闖入屋內的。法醫驗屍結果證實，Banjong的死因為窒息，並無其他明顯的外傷，這與受害女子的描述相符。

當地村長透露，Banjong曾有吸毒史，並因闖入民宅和非法持槍而受到法律制裁。他與親戚之間的關係緊張，甚至連他的母親也無法忍受他的行為，只得選擇搬離。當地警方指出，泰媒已對Banjong提出非法入室和性侵未遂的指控，而受害女子也可能面臨過失殺人的指控，但她有權提供證據進行辯護。

最新消息指出，Banjong的家人已在5日下午為他舉行葬禮。考慮到他生前的暴力行為，Banjong的家人表示他們不會對受害女子採取任何法律行動。

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