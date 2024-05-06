「手掌大嬰屍」掉鐵軌縫！　泰旅客聞腐爛臭味驚：以為是小動物

▲泰國一間火車站出現嬰兒屍體。（圖／khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國呵叻府發生一起棄嬰事件，有民眾在火車月台等待搭車時，突然聞到一股腐臭味，原以為是野生動物的屍體腐爛，沒想到仔細查看後才發現是一具僅有手掌大的嬰兒屍體，連忙報警。

根據當地媒體報導，警方6日上午接獲通報稱，在呵叻府的Thanon Chira Junction車站發現一具嬰兒屍體。警察與當地醫院法醫部門的工作人員獲報後趕往現場，並在3號月台東側的鐵路縫隙中發現嬰屍。

鑑識人員發現，嬰兒的體型只有一個成年人手掌大，初步判斷在母體內僅生存了4到5個月，器官也還未發育完全。而除了遺體外，警方並未在現場發現其他與此案有關的證據。

根據警方調查，目擊民眾表示，當時他正在月台上等待火車進站，但是卻聞到一股腐臭的味道，原以為是有小動物遭火車輾死，但當他走過去查看後，卻發現這具嬰兒屍體，因此立即報警。

Thanon Chira Junction火車站位於市中心，因此每天都有大量乘客來往，附近還有一個熱鬧的市集，人流量大。警方推測，死者的母親可能是在懷孕時流產，無意中「產出孩子」。由於現場還有一張沾有血跡的衛生紙，警方正在調閱監視器畫面，希望能找到更多的線索，以找出嬰屍的母親。