遭4.5噸水泥砸頭！眼球噴出眼眶　他「死亡6分鐘」奇蹟復活

▲麥克遭水泥板砸中，卻奇蹟似死裡逃生。（圖／IG／titanium_mike110，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子20年前曾經歷嚴重事故，當時他在工作時遭到重達1萬磅（約4535公斤）的巨型水泥塊砸傷，他的臉部因受劇烈撞擊，被壓到只剩3英吋（約7.62公分）寬，其中一隻眼睛更因此被炸出眼眶。而他脫困後，一度失去呼吸心跳長達6分鐘。因為臉部變形，朋友甚至找不到嘴巴替他進行心肺復甦術。當時他的心跳曾一度停止，但最後仍成功撿回一命。鬼門關前走一遭的他，如今也結婚生子，重啟新的人生。

根據《太陽報》報導，來自麻薩諸塞州的52歲麥克（Mike Wolo）曾是一名廚房設計師，32歲那年，他答應一名擔任卡車司機的朋友替他一起運送花崗岩，沒想到卻遭逢意外。事實上，他一直都知道這份工作很危險，因此曾經拒絕朋友的要求，但最後仍然伸出援手，並告訴對方是最後一次。

正當兩人在卡車上搬運貨物時，旁邊剛好有一台起重機正在移動一塊巨型水泥塊，然而疑似是因為固定未完全，整塊水泥板突然朝他砸來，直接將麥克重重砸上牆面。

當時麥克的臉部嚴重變形，頭部因為巨大的外傷開始不斷噴血。麥克的朋友見狀隨即上前試圖替他實施心肺復甦術，然而麥克的臉卻因為變形找不到嘴巴，甚至能夠看到頭骨內部的組織。朋友隨即開始輪流扶住他的頭部，試圖固定，並等待救援人員到場，而過程中他一度失去呼吸心跳長達6分鐘。連麥克自己都直言，他自己是在「死亡6分鐘」後，成功復生。

麥克隨即被空中救難隊送往醫院搶救，他的家人更被院方告知存活率只有2%。由於麥克的傷勢嚴重，醫療團隊已將他視為「器官捐贈者」。所幸麥克頑強的生命力使他逐漸康復，他回憶道，自己昏迷時曾經夢到一名在數個月前過世的同事，當時同事告訴他「你還不到時候」，要他回去在見見自己的家人。

麥克也奇蹟似地恢復意識，儘管身體仍舊疼痛，臉部腫得比籃球還大，且因為其中一隻眼睛被擠出眼眶，所以暫時失去視力。他的嘴巴因為被重新縫起來無法正常說話、進食，只能透過氣切管呼吸。

儘管麥克清醒過來，但是住院期間仍2度因為呼吸管堵塞命危，所幸最終仍成功獲救。在經歷3次重大的整形手術和4個星期的臥床休息後，麥克終於出院。而他更親自到當初替他急救的救護站探望工作人員，讓所有人都嚇了一跳。

麥克花了8年才重新步上生活軌道，並開始從事戶外運動，而如今52歲的他已經結婚並育有2個孩子，現在他在電信業工作，平時也四處演講，分享自己生死關頭走一回的勵志故事。