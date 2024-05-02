變態爸嫌6歲兒子太胖　強迫在跑步機上「高強度訓練」重傷死亡





▲男子虐待兒童，被控謀殺重罪。（圖／翻攝自YouTube／COURT TV）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州31歲男子格雷戈爾(Christopher Gregor)被控虐待殺害6歲兒子米喬洛(Corey Micciolo)，警方調查時發現，他在男童生前因為嫌對方「太胖」，竟然強迫男童長時間在跑步機上進行高強度訓練，即使男童多次疲累摔倒，仍然繼續訓練。

6歲男童米喬洛2021年4月2日因為全身多處受傷死亡，被指控謀殺罪的31歲父親格雷戈爾，4月30日出庭受審。在審判過程中，法院播放了格雷戈爾2021年3月20日在Barnegat鎮當地健身房虐待6歲兒的殘忍畫面。

影片中可看到，格雷戈爾強迫6歲兒米喬洛在跑步機上訓練，並且一直提高訓練強度，導致米喬洛的雙腿跟不上跑步機速度、多次摔倒，然而他卻不斷把摔倒的兒子抱回跑步機上，強迫對方繼續跑步。

健身房事件發生幾天後，米喬洛的母親布里安娜(Breanna Micciolo)發現兒子身上滿是瘀青，立即向紐澤西州兒童保護單位舉報，並於同年4月1日看醫生，當時他告訴醫生，因為「自己太胖」所以被父親強迫跑步，隔天再被格雷戈爾送到醫院時健康情況突然惡化，搶救後不治身亡，驗屍發現死於鈍器受傷、心臟和肝臟挫傷、急性發炎、敗血症。

法醫最後裁定米喬洛的死因是他殺，因為他長期遭受到虐待，除了身上原本舊傷，並在死亡4到12小時之前曾受到急性創傷。格雷戈爾原本因為虐待兒童罪被捕，2022年3月轉被指控一級謀殺罪名，關押在大洋城(Ocean City)監獄中不得假釋。