墨西哥15m深井發現3屍體！　疑「遊客抵抗劫匪」遭射殺棄屍

▲墨西哥恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥北部下加州（Baja California）第3大城恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體，身分可能是至當地旅遊後失蹤的一對澳洲籍兄弟與其美國籍友人，目前其父母正趕往當地辨認身分，警方懷疑他們可能是在抵禦劫匪時遭槍殺。

根據路透社、BBC報導，恩森那達（Ensenada）是當地知名觀光小鎮，而當地警方在一處深井裡發現3名男性屍體，且其頭部有明顯槍傷。據查，死者身分可能是來自澳洲伯斯的羅賓遜（Robinson）兄弟，33歲的卡勒（Callum）和30歲的傑克（Jake），還有其30歲美國籍友人羅德（Jack Carter Rhoad）。

Mexican authorities have reportedly located three bodies in the remote area of Baja California where Perth surfers Callum and Jake Robinson went missing. MORE ???? https://t.co/RIcebTznbu pic.twitter.com/eG3ORTBBxZ — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) May 3, 2024

當地警方表示，他們的父母已經抵達墨西哥準備協助當局辨識身分。據了解，3人27日前往恩森那達衝浪後失蹤，下加州檢察總長安達拉德（Maria Elena Andrade）指出，這3具屍體是在一口超過15公尺的深井中被發現，且頭部都有明顯槍傷。

安達拉德認為，他們是為了抵禦劫匪而遭到槍殺，因為在該口井附近發現了廢棄的帳篷、一輛被燒毀的白色皮卡車，還有一台與3人有關的手機。官員提到，其實井裡還有第4具屍體，但遭遺棄在裡面的時間更長，已排除與此案的關係。

下加州是墨西哥最暴力的州之一，儘管以衝浪景點聞名的恩森那達治安較佳，長期以來吸引許多美國遊客，美國國務院仍建議美國人，需重新考慮前往當地旅遊。