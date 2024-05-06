　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥15m深井發現3屍體！　疑「遊客抵抗劫匪」遭射殺棄屍

▲▼墨西哥北部下加州（Baja California）第3大城恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體。（圖／路透）

▲墨西哥恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥北部下加州（Baja California）第3大城恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體，身分可能是至當地旅遊後失蹤的一對澳洲籍兄弟與其美國籍友人，目前其父母正趕往當地辨認身分，警方懷疑他們可能是在抵禦劫匪時遭槍殺。

根據路透社、BBC報導，恩森那達（Ensenada）是當地知名觀光小鎮，而當地警方在一處深井裡發現3名男性屍體，且其頭部有明顯槍傷。據查，死者身分可能是來自澳洲伯斯的羅賓遜（Robinson）兄弟，33歲的卡勒（Callum）和30歲的傑克（Jake），還有其30歲美國籍友人羅德（Jack Carter Rhoad）。

當地警方表示，他們的父母已經抵達墨西哥準備協助當局辨識身分。據了解，3人27日前往恩森那達衝浪後失蹤，下加州檢察總長安達拉德（Maria Elena Andrade）指出，這3具屍體是在一口超過15公尺的深井中被發現，且頭部都有明顯槍傷。

安達拉德認為，他們是為了抵禦劫匪而遭到槍殺，因為在該口井附近發現了廢棄的帳篷、一輛被燒毀的白色皮卡車，還有一台與3人有關的手機。官員提到，其實井裡還有第4具屍體，但遭遺棄在裡面的時間更長，已排除與此案的關係。

下加州是墨西哥最暴力的州之一，儘管以衝浪景點聞名的恩森那達治安較佳，長期以來吸引許多美國遊客，美國國務院仍建議美國人，需重新考慮前往當地旅遊。

ET快訊
帥老闆開直播太迷人！「遭女粉跟騷3年」崩潰：無法再承受…
最後一天！　3張200萬發票沒人領
謝京穎衝上台給Energy簽名！「老公書偉沒認出她」超錯愕
快訊／台64嚴重車禍！撞爛扁掉　駕駛命危搶救中
台南24歲軍人夫失聯！　妻子找整天崩潰
賴清德首任總統府侍衛長欽點邵智君　陳金藤、李有金接警衛室主任
Energy簽11hrs到凌晨！　柯佳嬿急尋夫：簽完了嗎
弒母砂輪機分屍4大袋！　逆子想繼承遺產：買房賺大錢
快訊／高雄面板廠火警！現場狂竄濃煙　疏散大批員工
鴻海股價一飛沖天！　創近16年新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

28歲父「帶幼女輕生」全程直播！開車墜河30分鐘　2人命危

習近平訪法！馬克宏籲「調整對中經濟關係」　施壓烏俄戰爭

南韓政府網站出包！　文件發錯人「上千筆敏感個資外洩」

「進攻拉法」挨批動作太慢！納坦雅胡怒嗆官員　強調殲滅哈瑪斯

包寫「四塩化一黄酸」害京都車站大亂　網查真相笑翻：只是帆船名

墨西哥15m深井發現3屍體！　疑「遊客抵抗劫匪」遭射殺棄屍

美半聯結車司機拒攔檢！　高速迴轉逆向撞死1警

消息人士：拜登暫停援助以色列美製彈藥

德國政治人物頻遇襲！議員「被打成重傷」　17歲少年自首

停飛仍賣數千張機票！　澳洲航空遭重罰台幣21億元

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

三重男當警面2度撞人　下車竟扯：我弟弟開的

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

沈建宏澄清前女友指控「約X.買春」　認了酒後一夜情：感情回不去了

五月天「提詞機罷工」阿信即興改歌　見歌迷點歌...狂虧瑪莎「是垃圾！」XD

具俊曄DJ秀「小S衝上台熱舞」　Elly.Lily都來了..全場嗨炸

28歲父「帶幼女輕生」全程直播！開車墜河30分鐘　2人命危

習近平訪法！馬克宏籲「調整對中經濟關係」　施壓烏俄戰爭

南韓政府網站出包！　文件發錯人「上千筆敏感個資外洩」

「進攻拉法」挨批動作太慢！納坦雅胡怒嗆官員　強調殲滅哈瑪斯

包寫「四塩化一黄酸」害京都車站大亂　網查真相笑翻：只是帆船名

墨西哥15m深井發現3屍體！　疑「遊客抵抗劫匪」遭射殺棄屍

美半聯結車司機拒攔檢！　高速迴轉逆向撞死1警

消息人士：拜登暫停援助以色列美製彈藥

德國政治人物頻遇襲！議員「被打成重傷」　17歲少年自首

停飛仍賣數千張機票！　澳洲航空遭重罰台幣21億元

陳建仁批徐巧芯「公開外交密件」　傷害國際外交

28歲父「帶幼女輕生」全程直播！開車墜河30分鐘　2人命危

質疑不肖廠商騙國防部標案　立委馬文君挨告誹謗...獲不起訴

成大團隊研發超精細不鏽鋼線　力肋半導體產業邁向新紀元

習近平訪法！馬克宏籲「調整對中經濟關係」　施壓烏俄戰爭

大谷翔平反向464英尺轟！美媒驚嘆連連　赫西瑟：還是逆風！

帥老闆開直播太迷人！「遭女粉跟騷3年」崩潰：無法再承受…

新票價案下半年提出！台鐵調漲3草案「北高最低1144元起」遭擱置

記憶體喊漲！外媒爆SK海力士最高多20%　下半年趨緩

百億千金妻半夜哭了！阿緯跳起大罵…曬驚悚照：我以為我才做惡夢

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

日本飯店驚　清淨機、電視被客搬走

39歲男被診斷出罹「早發性阿茲海默症」

女陳屍自家2年　法醫：被沙發吸成「木乃伊」

研究：「2五官」判斷社經地位準確率近7成

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

以哈互轟釀22死　停火談判瀕臨破局

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月

「天降魚雨」滿地逾20公分大活魚！　交通打結

23歲援交妹成「行李箱屍」！恩客痛下殺手

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

更多熱門

相關新聞

美半聯結車司機拒攔檢！　高速迴轉逆向撞死1警

美半聯結車司機拒攔檢！　高速迴轉逆向撞死1警

美國猶他州警方指出，一名半聯結車司機5日在猶他高速公路上被警察攔檢時，拒絕攔檢並開車撞向2輛警車，造成其中一名員警當場死亡。

消息人士：拜登暫停援助以色列美製彈藥

消息人士：拜登暫停援助以色列美製彈藥

距台僅200km　美澳菲在台灣南方巴丹島軍演

距台僅200km　美澳菲在台灣南方巴丹島軍演

美媒：川普痛批拜登用「納粹蓋世太保」手法打壓

美媒：川普痛批拜登用「納粹蓋世太保」手法打壓

研究：「2五官」判斷社經地位準確率近7成

研究：「2五官」判斷社經地位準確率近7成

關鍵字：

墨西哥恩森那達澳州美國北美要聞槍殺棄屍

讀者迴響

熱門新聞

「胖貓」遭榨乾輕生亡　女友現身道歉

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

學長單身26年「一進台積電閃婚」！老婆超正

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

「改戴傳統錶」人變多了　一票人點頭：不實用

茵聲「信用不良」卡片全被停

厚衣先別收！　「低溫跌1字頭」濕冷時間曝

裝潢行前員工討薪水　遭老闆刺殺命危

林芯儀體脂降到15「驚人體態曝光」！

小朋友寫「估計」被批別用中國用語！全場傻

已婚名醫副院長遭爆養小三　喊有「特殊體質」不准她分手

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

Energy簽唱會簽11hrs到凌晨「柯佳嬿急PO網尋夫」！

她這數值狂降！一查罹癌「1年就離世」　醫：完全沒症狀

更多

最夯影音

更多

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面