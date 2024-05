墨西哥15m深井發現3屍體！　疑「遊客抵抗劫匪」遭射殺棄屍

▲墨西哥恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

墨西哥北部下加州(Baja California)第3大城恩森那達一處深井發現3具頭部有明顯槍傷的男性屍體,身分可能是至當地旅遊後失蹤的一對澳洲籍兄弟與其美國籍友人,目前其父母正趕往當地辨認身分,警方懷疑他們可能是在抵禦劫匪時遭槍殺。

根據路透社、BBC報導,恩森那達(Ensenada)是當地知名觀光小鎮,而當地警方在一處深井裡發現3名男性屍體,且其頭部有明顯槍傷。據查,死者身分可能是來自澳洲伯斯的羅賓遜(Robinson)兄弟,33歲的卡勒(Callum)和30歲的傑克(Jake),還有其30歲美國籍友人羅德(Jack Carter Rhoad)。

Mexican authorities have reportedly located three bodies in the remote area of Baja California where Perth surfers Callum and Jake Robinson went missing. MORE ???? https://t.co/RIcebTznbu pic.twitter.com/eG3ORTBBxZ

當地警方表示,他們的父母已經抵達墨西哥準備協助當局辨識身分。據了解,3人27日前往恩森那達衝浪後失蹤,下加州檢察總長安達拉德(Maria Elena Andrade)指出,這3具屍體是在一口超過15公尺的深井中被發現,且頭部都有明顯槍傷。

安達拉德認為,他們是為了抵禦劫匪而遭到槍殺,因為在該口井附近發現了廢棄的帳篷、一輛被燒毀的白色皮卡車,還有一台與3人有關的手機。官員提到,其實井裡還有第4具屍體,但遭遺棄在裡面的時間更長,已排除與此案的關係。

下加州是墨西哥最暴力的州之一,儘管以衝浪景點聞名的恩森那達治安較佳,長期以來吸引許多美國遊客,美國國務院仍建議美國人,需重新考慮前往當地旅遊。

Mexican authorities found three bodies in Baja California, where Australian brothers Callum and Jake Robinson and American Carter Rhoad were last seen on April 27. The three men were on vacation surfing near the tourist town of Ensenada https://t.co/Pj6czFqb5v pic.twitter.com/qrxM1OITef