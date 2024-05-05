近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

▲習近平預計將在5日抵達巴黎與馬克宏會面。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

中國國家主席習近平預計將在5日罕見出訪巴黎，與法國總統馬克宏舉行會談。據悉，馬克宏計劃向習近平施壓，要求他減少貿易不平衡，並在烏克蘭戰爭問題上對俄羅斯施加影響。不過，由於雙方存在分歧，因此這些目標恐怕難以在習近平短暫停留期間實現。

據路透社報導，習近平預計將在5日格林威治標準時間14時（台灣時間晚間10時）抵達巴黎，與馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）進行三邊會談，同時也會另外與馬克宏單獨會面，就烏克蘭與中東局勢進行討論。

報導稱，這是習近平近5年來首次訪問歐洲，而馬克宏也在習近平訪法前，呼籲歐洲重設對華經濟關係。法國一名官員指出，政府必須推動中國在貿易問題上向法國作出更多保證。

▲法國總統馬克宏去年曾訪中3天，因此他回國後也極力邀請習近平到法國去。（圖／路透）

法國希望透過這次會談在貿易問題和其他領域獲得更多保證，其中包括要求中國向法國農產品開放市場，並解決法國化妝品產業對於知識產權的擔憂，然而雙方分歧仍然存在，尤其是在歐盟對中國電動車出口的調查，以及中國調查法產白蘭地等議題。

在烏克蘭問題上，法國官員一直試圖推動中國在俄烏衝突上發揮影響力，向莫斯科施壓，迫使其停止在烏克蘭的行動，但迄今為止進展甚微。報導稱，歐盟內部，尤其是法國與德國之間的分歧，大大削弱了歐盟影響中國的能力。

報導稱，習近平將於7日下午離開法國，前往對俄羅斯友好的塞爾維亞和匈牙利。行前，馬克宏將帶他到自己外婆的出生地「庇里牛斯山」（Pyrenees），以回報習近平決定邀請馬克宏到其父位於廣州的故居品茗。不過，中歐關係專家巴金（Noah Barkin）提醒馬克宏，不可妄想通過與外國領導人建立個人關係，就可以讓中國妥協。