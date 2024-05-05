　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平搭機抵達巴黎！讚中法關係「為世界注入穩定性」

▲▼習近平飛抵法國。（圖／路透）

▲習近平飛抵法國。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

中國國家主席習近平赴法國展開國是訪問，當地時間5日下午抵達巴黎，與法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩進行三邊會談。根據最新消息，目前習近平已經抵達巴黎，並且在奧利機場發表演講。

以下為習近平演講全文：

應馬克宏總統邀請，我很高興開啟法蘭西共和國的第三次國是訪問。2014年、2019年，我曾兩次在春天到訪法國，同法國人民一道慶祝中法建交50週年和55週年。

在中法建交60週年之際，我再次踏上美麗的法蘭西土地，倍感親切。藉此機會，我謹代表中國政府和中國人民，向法國政府和法國人民致以誠摯問候和祝福。

作為東西方文明的重要代表，中國和法國長期以來相互欣賞、相互吸引。法國啟蒙思想家很早就開始研究中華文化，中國人民也對伏爾泰、狄德羅、雨果、巴爾札克等法國文化巨擘耳熟能詳。

60年前，中法兩國突破冷戰藩籬，建立大使級外交關係。60年來，中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。

▲▼習近平飛抵法國。（圖／路透）

▲▼習近平飛抵法國。（圖／路透）

▲▼習近平飛抵法國。（圖／路透）

近年來，中法關係維持高水準發展，航空、航太、核能、農食、綠色等領域合作不斷取得新成果。兩國在應對氣候變遷、保護生物多樣性、改善全球治理等方面密切協調與配合。

中法文化旅遊年各項活動正在全面展開。中法關係發展不僅為兩國人民帶來了福祉，也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。

訪問期間，我將同馬克宏總統深入研究新情勢、中歐關係，以及當前重大國際和區域問題深入交換意見。

我希望透過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。

ET快訊
吃石頭火鍋「噴火」比人高　全桌客驚嚇奔逃！闆娘道歉
沈建宏坦承喝醉一夜情「醒來就在女方家」！　舊愛傻眼打臉
《鐵達尼號》船長去世！
捷運削筍伯找到了！議員承諾幫繳罰單　翻山越嶺找到他
21歲陪玩「胖貓」遭榨乾輕生亡！網怒肉搜…女友穿熱褲現身道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

突忘記上班座位...39歲男被診斷出罹「早發性阿茲海默症」

日本奇案！3歲男童畫出前世「車禍死亡地圖」　媽到現場嚇傻

習近平搭機抵達巴黎！讚中法關係「為世界注入穩定性」

恐怖高溫！　泰國已38人中暑死亡

旅客狂偷！日本飯店收房間驚「空氣清淨機不見了」　電視也被搬走

京都車站封鎖！發現「疑似爆裂物」5路列車停駛　警打開背包傻眼

納坦雅胡開鍘了！以內閣一致通過：關閉半島電視台境內所有業務

數學沒用？日東大生掉藍牙耳機　靠「三角定位」10分鐘找到

大馬團遊日訂25份椰漿飯卻「已讀不回」放鳥　老闆爆氣：不負責任

面相有多準？　研究證實「2五官」看出社經地位：命中率近7成

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

三重男當警面2度撞人　下車竟扯：我弟弟開的

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

沈建宏澄清前女友指控「約X.買春」　認了酒後一夜情：感情回不去了

應徵設計要會19樣工作項目　男見月薪3萬2：我很可憐？

具俊曄DJ秀「小S衝上台熱舞」　Elly.Lily都來了..全場嗨炸

突忘記上班座位...39歲男被診斷出罹「早發性阿茲海默症」

日本奇案！3歲男童畫出前世「車禍死亡地圖」　媽到現場嚇傻

習近平搭機抵達巴黎！讚中法關係「為世界注入穩定性」

恐怖高溫！　泰國已38人中暑死亡

旅客狂偷！日本飯店收房間驚「空氣清淨機不見了」　電視也被搬走

京都車站封鎖！發現「疑似爆裂物」5路列車停駛　警打開背包傻眼

納坦雅胡開鍘了！以內閣一致通過：關閉半島電視台境內所有業務

數學沒用？日東大生掉藍牙耳機　靠「三角定位」10分鐘找到

大馬團遊日訂25份椰漿飯卻「已讀不回」放鳥　老闆爆氣：不負責任

面相有多準？　研究證實「2五官」看出社經地位：命中率近7成

陸男買200多元彩券「竟中6.6億」！　爽帶太太去領獎

0056、00878、00919超狂加薪表公開　不到113萬打造月領1萬

突忘記上班座位...39歲男被診斷出罹「早發性阿茲海默症」

168萬人注意！6檔台股ETF下周除息　00878、00891、00900卡位潮

中信金漲停後接力秀！　一文掌握台新金、永豐金、新產續航優勢

快訊／裝潢行前員工登門討薪！遭老闆刺殺…身受多刀命危送醫

瑪麗亞凱莉玩雲霄飛車　「助理隨時幫梳頭」搞笑畫面被拍：很勾追

他得知前女友離婚像「遲來的正義」　一票人看傻：多看看自己

稅務人員一通電話省繳20萬　沙鹿林爸爸嗨喊「機票錢」有著落

日本奇案！3歲男童畫出前世「車禍死亡地圖」　媽到現場嚇傻

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

日本飯店驚　空氣清淨機、電視被客搬走

女陳屍自家2年　法醫：被沙發吸成「木乃伊」

23歲援交妹成「行李箱屍」！恩客痛下殺手

恐怖高溫！泰國已38人中暑死亡

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

京都車站疑似爆裂物封鎖　結果出爐

習近平抵達巴黎！讚中法關係為世界注入穩定性

男街頭鬧事！變性女「三娘教子」圍毆狂揍

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

越南近500人吃麵包食物中毒　11重症2童危急

飛機座位代碼「謎樣跳號」竟有巧思

更多熱門

相關新聞

習近平訪法　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

習近平訪法　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

中國國家主席習近平預計將在5日罕見出訪巴黎，與法國總統馬克宏舉行會談。據悉，馬克宏計劃向習近平施壓，要求他減少貿易不平衡，並在烏克蘭戰爭問題上對俄羅斯施加影響。不過，由於雙方存在分歧，因此這些目標恐怕難以在習近平短暫停留期間實現。

黃國昌退提案再嗆綠　綠委轟：「白沒罵傅崐萁」以後也可當退案理由

黃國昌退提案再嗆綠　綠委轟：「白沒罵傅崐萁」以後也可當退案理由

俄15萬士兵陣亡　法外長：失敗顯而易見

俄15萬士兵陣亡　法外長：失敗顯而易見

普丁計畫5／15訪中　將與習近平會面

普丁計畫5／15訪中　將與習近平會面

世界新聞自由指數排名出爐　台灣排全球27名

世界新聞自由指數排名出爐　台灣排全球27名

關鍵字：

習近平馬克宏中國法國國是訪問

讀者迴響

熱門新聞

「胖貓」遭榨乾輕生亡　女友現身道歉

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

裝潢行前員工討薪水　遭老闆刺殺命危

「改戴傳統錶」人變多了　一票人點頭：不實用

學長單身26年「一進台積電閃婚」！老婆超正

林芯儀體脂降到15「驚人體態曝光」！

今晚雨歇！下周三轉涼「低溫探1字頭」　母親節迎好天氣

淡水男「全身多處中刀」命危送醫

她這數值狂降！一查罹癌「1年就離世」　醫：完全沒症狀

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

吃石頭火鍋噴火　全桌客驚嚇奔逃

2波變天圖看雨→涼　北台灣降到1字頭

台男「陰莖平均尺寸」曝！老了會變細　醫：2種人可增粗

茵聲「信用不良」卡片全被停

更多

最夯影音

更多

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」　《淚之女王》穿搭要26萬！

男用餐手拿筷子停空中　全身僵硬不動嚇壞眾人

嚴爵消失螢光幕7年罕見露面　「沒打算復出」：盡量低調

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

大谷翔平本季第8轟　打破總教練隊史紀錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面