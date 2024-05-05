習近平搭機抵達巴黎！讚中法關係「為世界注入穩定性」

▲習近平飛抵法國。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

中國國家主席習近平赴法國展開國是訪問，當地時間5日下午抵達巴黎，與法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩進行三邊會談。根據最新消息，目前習近平已經抵達巴黎，並且在奧利機場發表演講。

以下為習近平演講全文：

應馬克宏總統邀請，我很高興開啟法蘭西共和國的第三次國是訪問。2014年、2019年，我曾兩次在春天到訪法國，同法國人民一道慶祝中法建交50週年和55週年。

在中法建交60週年之際，我再次踏上美麗的法蘭西土地，倍感親切。藉此機會，我謹代表中國政府和中國人民，向法國政府和法國人民致以誠摯問候和祝福。

作為東西方文明的重要代表，中國和法國長期以來相互欣賞、相互吸引。法國啟蒙思想家很早就開始研究中華文化，中國人民也對伏爾泰、狄德羅、雨果、巴爾札克等法國文化巨擘耳熟能詳。

60年前，中法兩國突破冷戰藩籬，建立大使級外交關係。60年來，中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。

▲▼習近平飛抵法國。（圖／路透）



近年來，中法關係維持高水準發展，航空、航太、核能、農食、綠色等領域合作不斷取得新成果。兩國在應對氣候變遷、保護生物多樣性、改善全球治理等方面密切協調與配合。

中法文化旅遊年各項活動正在全面展開。中法關係發展不僅為兩國人民帶來了福祉，也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。

訪問期間，我將同馬克宏總統深入研究新情勢、中歐關係，以及當前重大國際和區域問題深入交換意見。

我希望透過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。