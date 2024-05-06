包寫「四塩化一黄酸」害京都車站大亂　網查真相笑翻：只是帆船名

▲日本黃金周京都車站發現「可疑背包」停駛，造成混亂。（圖／資料照）



記者張方瑀／綜合報導

日本當地時間5日下午發現一個寫著「四塩化一黄酸」漢字的背包，被放在JR京都站一節電車車廂內，當地警方出動防爆小組處理，最後證實虛驚一場，包內僅有一件衣服。如今有日本網友指出，「四塩化一黄酸」實際上並不是真的化學物質，應該只是一艘帆船的名稱。

綜合外媒報導，JR京都站的工作人員5日下午發現有一個不明的背包被放置在一節停靠在京都站的電車車廂內。由於背包外側用日文寫著「四塩化一黄酸」，疑似不明化學藥品的名字，因此站方不敢大意，隨即通報警察，當地警方出動防爆小組處理，結果證實背包內物品為衣物，目前已物歸原主。

有日本網友分析指出，四塩化一黄酸並不是真實存在的化學物質，經過查詢後發現，它可能只是一艘隸屬於滋賀縣琵琶湖一個帆船俱樂部的「帆船名稱」，原意只是帆船擁有者的姓名發音。

網友也紛紛在社群網站X上表示，「怎麼想到這種名字」、「該說太有創意嗎？」、「網友們都是柯南」、「背包的主人可能快嚇壞了」。