搭經濟艙3大座位超NG！　空服員專業分析「隱藏缺點」

▲搭飛機時，座位選擇大有學位。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

大部分人出國時，都是搭乘飛機「經濟艙」，但在選擇座位時，其實大有學問。英國一名空服員就提出經濟艙「最糟糕的3個位置」，原因可能是更容易遇到哭泣的嬰兒，或者在面臨亂流時，所受影響更加嚴重。

這名空服員向《太陽報》透露，他個人認為，經濟艙最糟糕的就是「第二排座位」。因為第一排座位前方就是牆壁，擁有一塊額外空間，能夠適時伸展腿部，但同時也是放置搖籃的最佳位置，往往成為攜帶嬰幼兒家長的優先選項。

也就是說，如果乘客坐在第一排，願意為了腿部空間而妥協，或許還算值得。但對於第二排乘客而言，不僅沒有額外伸展空間，還可能遇到哭泣的嬰兒，可說是沒有實際好處。

▲太陽報引述空服員說法，列出經濟艙「3大NG座位」。（製圖／ETtoday記者葉睿涵）



第二糟糕的是「倒數第二排座位」，因為亂流來襲時，飛機後半部的晃動程度更大，不僅更靠近廁所，也會更晚拿到飲料與飛機餐。如果坐在最後一排，至少還可以放心把座位放倒，也不怕影響其他人，但倒數第二排連這個優點也沒有，集上述缺點於一身。

至於第三糟糕的則是「中間排的中間位置」。靠窗座位可以欣賞美景，還有牆面可以依靠，靠走道座位比較方便，也可以伸展腿部，但中間座位「兩者皆無」，像是三明治一樣被夾在中間，為了搭機舒適度，應該盡可能避免。