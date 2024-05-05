北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾目睹驚呆！只因鄰居舉報這件事

▲北韓公開審判犯罪女性的現場。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

隨著韓流透過影視作品襲捲全球，為了避免國人遭到來自南韓的思想入侵，北韓（朝鮮）制定相關法規，嚴禁居民收看南韓影視作品，違者最高可被判處死刑。最近，有2名居住在邊境附近的女孩，將收看韓劇當作生活中的小確幸，豈料卻遭到其他鄰居舉報，最後還因此遭到槍決處死，震驚社會。

根據《Daily NK》日文版，有鑑於境內居民收看南韓影視作品的現象愈加嚴重，北韓當局突然改變政策，向居民們呼籲，就算曾經收看或散播韓劇，一旦主動「坦白認罪」就能夠不被懲處，只不過大部分北韓居民都認為鐵定有詐、不願意輕易上當，因為罪責輕重的認定沒有那麼簡單。

報導指出，就算只是程度較輕的罪，也可能因為國際和周邊情勢的改變而突然被判死刑。

北韓黃海南道青丹郡由於在地理位置上靠近與南韓相隔的軍事分界線，當地居民家裡的電視可以收到南韓國營公共電視台KBS 1的信號，也因此收看南韓電視節目的居民不在少數，A某、B某兩名少女便經常私底下收看韓劇。

對於A某、B某而言，透過KBS 1電視台發送的信號收看韓劇，已然成為生活中不可或缺的小確幸，只不過前年12月卻不幸遭到鄰居向人民班舉發，也因此兩人最後慘遭保衛省秘密警察逮捕。

半年後，兩名少女被移送至公開批鬥大會，在其他居民面前接受居民輪流批鬥，過程中保衛省描述兩人犯案動機，「兩人之所以接觸韓劇，是因為對南朝鮮（南韓）和外部社會的好奇心，而在這過程中兩人所抱持的思想已經有所改變。」

後來，A某和B某被送往勞動鍛鍊隊（收容罪刑較輕犯罪者的收容所），一般而言就算罪刑較重者，也可能只會被判處3到5年的勞改。然而，保衛省卻突然以近年國際情勢複雜多變為由，竟然在被號召動員的人民班面前，將這兩名少女「公開槍殺」處死，如此血腥且殘酷的結局，令在場的許多人都難以置信。