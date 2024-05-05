　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾目睹驚呆！只因鄰居舉報這件事

▲▼北韓公開審判犯罪女性的現場。（圖／翻攝自Daily NK）

▲北韓公開審判犯罪女性的現場。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

隨著韓流透過影視作品襲捲全球，為了避免國人遭到來自南韓的思想入侵，北韓（朝鮮）制定相關法規，嚴禁居民收看南韓影視作品，違者最高可被判處死刑。最近，有2名居住在邊境附近的女孩，將收看韓劇當作生活中的小確幸，豈料卻遭到其他鄰居舉報，最後還因此遭到槍決處死，震驚社會。

根據《Daily NK》日文版，有鑑於境內居民收看南韓影視作品的現象愈加嚴重，北韓當局突然改變政策，向居民們呼籲，就算曾經收看或散播韓劇，一旦主動「坦白認罪」就能夠不被懲處，只不過大部分北韓居民都認為鐵定有詐、不願意輕易上當，因為罪責輕重的認定沒有那麼簡單。

報導指出，就算只是程度較輕的罪，也可能因為國際和周邊情勢的改變而突然被判死刑。

北韓黃海南道青丹郡由於在地理位置上靠近與南韓相隔的軍事分界線，當地居民家裡的電視可以收到南韓國營公共電視台KBS 1的信號，也因此收看南韓電視節目的居民不在少數，A某、B某兩名少女便經常私底下收看韓劇。

對於A某、B某而言，透過KBS 1電視台發送的信號收看韓劇，已然成為生活中不可或缺的小確幸，只不過前年12月卻不幸遭到鄰居向人民班舉發，也因此兩人最後慘遭保衛省秘密警察逮捕。

半年後，兩名少女被移送至公開批鬥大會，在其他居民面前接受居民輪流批鬥，過程中保衛省描述兩人犯案動機，「兩人之所以接觸韓劇，是因為對南朝鮮（南韓）和外部社會的好奇心，而在這過程中兩人所抱持的思想已經有所改變。」

後來，A某和B某被送往勞動鍛鍊隊（收容罪刑較輕犯罪者的收容所），一般而言就算罪刑較重者，也可能只會被判處3到5年的勞改。然而，保衛省卻突然以近年國際情勢複雜多變為由，竟然在被號召動員的人民班面前，將這兩名少女「公開槍殺」處死，如此血腥且殘酷的結局，令在場的許多人都難以置信。

ET快訊
《寄生上流》台中版！　七期豪宅電表區被當住所
五月天開唱「女歌迷尿失禁」飄騷臭！　後排目睹：椅子全是水
北韓2名少女遭「公開處決」　民眾目睹難以置信
Lisa、LVMH三公子「正面同框放閃照」公開了
天氣熱「1類患者」變多！中醫揭2特徵：看起來很健康
愛莉莎莎情傷「從早哭到晚」！　吐兩人不合關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

23歲援交妹成「行李箱屍」！勒索恩客引殺機　遭割喉棄屍

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾目睹驚呆！只因鄰居舉報這件事

白宮外死亡車禍！駕駛衝撞護欄「當場喪命」　警方調查中

生600孩！1家3男狂捐精　竟被爆其中2人有「罕病基因」

美女師偷吃「小5男學生」！未婚夫超崩潰　7月婚禮無限延期

俄軍出奇招！奇醜「烏龜戰車」前線衝鋒畫面曝　有效防烏軍無人機

1月內第3宗持刀襲擊！澳16歲少年街頭「拔刀追砍路人」　警開槍擊斃

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

千萬超跑狂飆超車國道自撞！　安全氣囊爆開...駕駛路肩求救

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

朴成焄看《淚之女王》結局哭了　尹殷盛太壞「他邊看邊道歉XD」

余苑綺曾嗆老公「只會授精」鬧離婚　余天找到失聯外孫「今天帶回家」

23歲援交妹成「行李箱屍」！勒索恩客引殺機　遭割喉棄屍

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾目睹驚呆！只因鄰居舉報這件事

白宮外死亡車禍！駕駛衝撞護欄「當場喪命」　警方調查中

生600孩！1家3男狂捐精　竟被爆其中2人有「罕病基因」

美女師偷吃「小5男學生」！未婚夫超崩潰　7月婚禮無限延期

俄軍出奇招！奇醜「烏龜戰車」前線衝鋒畫面曝　有效防烏軍無人機

1月內第3宗持刀襲擊！澳16歲少年街頭「拔刀追砍路人」　警開槍擊斃

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

彰化駕駛身體不適！逆向衝上人行道　撞斷路燈車頭半毀

被諷2026選標準一致的人　黃國昌反擊蘇巧慧：快為新北市政向中央喊話

阿嬌減重15KG！　重返顏值巔峰…親授秘訣「每一天都要拉出來」

范丞丞擔任《新說唱》導師遭質疑！　嗆辣回擊：用事實證明我到底配不配

李灝宇連7場敲安　莊陳仲敖先發5局只失1分

7旬翁鹿谷鄉溪谷賞景突四肢發軟　熱心釣客及時報案救回一命

陸派出所變網紅景點！大批遊客排隊搶拍「蹲下抱頭照」

日本米其林拉麵「銀座篝」重回台灣　新店落腳台北中山區

23歲援交妹成「行李箱屍」！勒索恩客引殺機　遭割喉棄屍

「新北陳冠希」遭通緝又騙走BMW　拒檢衝撞躲女友家！睡夢中被逮

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

公開求婚現場「驚覺男友出軌」　正宮當場崩潰

好市多會員卡借陌生人！一年後背3罪

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

屁孩外送員練「翹孤輪」　下秒撞飛消防員

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

柬15歲少女「連續3天換3地點」15男輪流性侵

巴西一直勸和中國建交　巴拉圭總統：挺台立場堅定不移

更多熱門

相關新聞

北韓「新聞自由指數」排行比去年進步

北韓「新聞自由指數」排行比去年進步

無國界記者組織（RSF）於世界新聞自由日（3日）發布今年度的「世界新聞指數」排行，其中台灣從去年的第35名晉升至第27名，至於北韓（朝鮮）雖然從第180名躍升至第177名，但新聞自由受到打壓的程度卻更勝以往，整個國家只靠官媒作為唯一傳聲筒，缺乏憲法所保障的言論自由。

北韓宣傳「平壤拌飯」是自己的　南韓不爽了

北韓宣傳「平壤拌飯」是自己的　南韓不爽了

南韓明兒童節　恐嚇電郵放話：已設置炸彈

南韓明兒童節　恐嚇電郵放話：已設置炸彈

南韓擴招1500名醫科生　教授威脅10日休診

南韓擴招1500名醫科生　教授威脅10日休診

韓罐裝啤酒「大坨黏稠鼻涕」　燒酒混入柴油

韓罐裝啤酒「大坨黏稠鼻涕」　燒酒混入柴油

關鍵字：

北韓韓劇槍決文化侵略影視作品朝鮮日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

卡娜赫拉兔兔遊日本「被老鷹抓走」

住男友家「沒穿內衣」被念10分鐘！她超火大

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

00940大換血恐剔除7檔股！投信提前倒貨

婆婆揪人夫回家狂歡！媳婦竟跟小叔亂倫反擊

獨守空閨太寂寞！色人妻偷吃小王：又快又硬

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更省？台電解答

台積電輪班工程師「薪水曝光」　借錢買房！全場傻

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

快訊／大雷雨轟1縣市　今全台下最多

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」

一家三口一起洗澡！恐怖繼父竟性侵女兒

更多

最夯影音

更多

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面