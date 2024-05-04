噴不停！印尼魯昂火山「最高級警戒」　近萬居民被迫永久搬離

▲ 魯昂火山4月30日再度噴發。（圖／翻攝自MAGMA Indonesia）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼北蘇拉威西省魯昂火山（Mount Ruang）近幾周來持續噴發，當局將警戒層級上調至最高級，一旦發生坍塌，甚至可能引發海嘯，威脅島上居民安危。官員3日宣布，政府已決定將近萬名居民永久撤離。

根據《路透》，北蘇拉威西省魯昂島（Ruang）上約有9800人居住，但近幾周來因火山持續噴發熾熱的熔岩及火山灰，所有居民被迫撤離。

當局本周將火山警戒級別提升至最高級，關閉附近美娜多省（Manado）的薩姆拉圖蘭吉國際機場（MDC），更警告若大噴發使部分山體坍塌，落入周圍水域，恐怕引發海嘯。

人類發展與文化統籌部長埃芬迪（Muhadjir Effendy）3日在內閣會議後宣布，政府將永久撤離島上居民，在距離魯昂島約200公里的博朗蒙貢多縣（Bolaang Mongondow）建造數百棟簡易住房，「我們將依照總統佐科威（Joko Widodo）指示，建造符合防災標準的房屋」，提供災民居住。

魯昂火山此前於4月30日再度噴發，對住宅造成破壞，先前逃到塔古蘭當島（Tagulandang）的民眾被迫再次撤離。據目擊者透露，當地道路及建築物被厚厚的火山灰覆蓋，部分房屋屋頂倒塌。