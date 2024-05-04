▲女子手機被偷當下，立刻做一件事「警告扒手」。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

馬來西亞一名華裔女子日前在吉隆坡武吉免登（Bukit Bintang）金三角一帶逛街時，手機遭人扒走。她與友人立即利用手機內建功能封鎖手機，還在鎖定螢幕上留言，警告扒手立刻歸還手機，最終果真幸運找回來。

根據星洲日報報導，女子在社交媒體上發文分享經驗稱，這起事件發生在1日中午時分，她和友人逛街時突然被一名陌生人碰撞了一下，她立即檢查身上的錢財，才發現手機已經被偷走。

女子表示，「扒手好像是慣犯，非常熟悉那裡的路線，所以才可以那麼快逃離。」她還說，由於事出突然，她和友人都沒能來得及看清楚撞她人的長相。

女子與友人在發現手機被偷後，立刻機警地使用手機系統的內建功能「遺失模式」鎖定手機，同時在螢幕上留下一串英文文字訊息寫道「你偷了我的手機，立刻還回來！」，警告扒手盡速歸還手機。此外，她們也嘗試撥打手機電話，但第二次響鈴時就被關機了。

不久之後，一名巴士司機就撥電話給她們，司機表示有男子聲稱自己撿到手機，並將手機交給了他。儘管女子最終順利取回手機，但她仍藉此機會向廣大網友示警，「我們真的很幸運，還可以拿回電話，提醒各位逛街時一定要非常小心！」