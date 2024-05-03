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美大學示威衝突升溫！媒體靠校園記者回傳現場畫面

▲▼加州大學洛杉磯分校（UCLA）2日有至少200人遭到逮捕。（圖／路透）

▲全美數十個大學校園累計至少2千人遭到逮捕。（圖／路透，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期美國多所大學校園內爆發大規模挺巴勒斯坦示威活動，引發與警方的嚴重衝突。目前已有超過2，000人遭到逮捕，情況相當激烈。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）成為最新衝突重鎮。周四凌晨，警方出動閃光彈、橡膠子彈，強行拆除校內挺巴示威營地及路障。CNN記者在現場連線時，也被爆炸聲嚇倒。示威者則以滅火器回擊，校園內一片煙霧彌漫。經過數小時對峙，最終209名示威者遭逮捕，天亮後校園滿目瘡痍。

「我手上還有彈殼，地上更是一片狼藉。」CNN記者形容現場情況，彷彿戰場。示威者則質疑警方為何前一天挺以色列人群攻擊他們時未出手制止，批評執法存在雙重標準。

事件震驚全美，總統拜登首度發聲指出：「在美國，暴力示威絕不受法律保障，只有和平抗議才是合法。」不過他也不忘譴責反猶主義，呼籲絕不能在任何校園存在相關行為或對猶太學生威脅。

▲▼加州大學洛杉磯分校（UCLA）2日有至少200人遭到逮捕。（圖／路透）

美國眾議院更通過《反猶太主義意識法案》，未來反猶定義將更廣泛，遭批將威脅言論自由。

哥倫比亞大學等地校園一度被淨空，媒體只能靠內部人員、校園記者提供畫面。有教授手臂寫上緊急聯絡電話以防被捕，整體氣氛緊繃。白宮方面也透過校內管道獲取第一手消息。

激烈的校園內外衝突不斷上演，還伴隨部分學校取消畢業典禮的決定。佛州長迪尚蒂斯則警告「學生有權表達意見但無權佔領校園」。整起事件影響持續擴大，美國高校正陷入前所未有的挑戰。

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關鍵字：

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