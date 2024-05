環遊全球193國　小學女老師傳授「超省錢秘訣」玩遍世界

▲一名女老師分享玩遍全球193國的秘訣。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

美國舊金山小學老師許露西(Lucy Hsu)熱愛旅遊,更完成了「環遊全球193國」的壯舉。她經常被問及如何負擔龐大旅費,也在受訪時分享省錢秘訣,最重要的就是透過志工計畫與寄宿家庭出國。

NBC等外媒報導,42歲的許露西是越南移民後代,小時候很少旅行,攻讀碩士之前才決定到歐洲當背包客,在23歲那一年首次使用護照,就此迷上旅遊,每年夏天都會規畫出國,親自踏上的土地越來越多。

她解釋,大多數旅遊俱樂部與組織,都把全球所有國家的數量定為193國,因為這是聯合國成員國的數量。她等待美國國務院解禁之後,終於在去年5月拜訪名單上最後一個國家敘利亞,完成這項壯舉。根據估計,目前僅約400人達成相同成就。

