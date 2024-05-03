環遊全球193國　小學女老師傳授「超省錢秘訣」玩遍世界

▲一名女老師分享玩遍全球193國的秘訣。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國舊金山小學老師許露西（Lucy Hsu）熱愛旅遊，更完成了「環遊全球193國」的壯舉。她經常被問及如何負擔龐大旅費，也在受訪時分享省錢秘訣，最重要的就是透過志工計畫與寄宿家庭出國。

NBC等外媒報導，42歲的許露西是越南移民後代，小時候很少旅行，攻讀碩士之前才決定到歐洲當背包客，在23歲那一年首次使用護照，就此迷上旅遊，每年夏天都會規畫出國，親自踏上的土地越來越多。

她解釋，大多數旅遊俱樂部與組織，都把全球所有國家的數量定為193國，因為這是聯合國成員國的數量。她等待美國國務院解禁之後，終於在去年5月拜訪名單上最後一個國家敘利亞，完成這項壯舉。根據估計，目前僅約400人達成相同成就。

Lucy Hsu, who teaches second grade in San Jose, California, has officially visited 193 nations. https://t.co/TNqJt0wHCT — NBC News (@NBCNews) May 2, 2024

許露西形容自己是「低調的旅行者」，透過各種策略節省旅遊成本，最重要的就是報名志工交流計畫與寄宿家庭活動，她會使用平台「Workaway」尋找寄宿家庭，也經常在網站「HostelWorld」搜索青年旅社，甚至直接打工換宿。

此外，許露西也建議，可以累積信用卡紅利點數換取折扣，交通方式選擇廉價巴士和火車，「如果我的暑假安排得宜，可以用很低的預算去旅行，並且一次拜訪多個鄰近國家。」

被問及最喜歡的旅程時，許露西坦言很難抉擇，但在眾多美好經驗之中，蒙古確實脫穎而出。她回憶起，在戈壁沙漠的蒙古包裡，與當地寄宿家庭相處，早晨騎乘駱駝，跟孩子們從沙丘滑下來，「真的是一片未知土地的冒險。」

儘管許露西去過每一個國家，甚至包括南極洲，對於未來仍有遠大計畫。她對於搭乘貨輪旅遊很感興趣，也想去看看曾造訪國家的其他幾座城市，「我越是旅行，越是意識到自己什麼都沒見識過。」