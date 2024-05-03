統一可能性渺茫！　南韓教授：必須看清「一邊一國」的現實

▲南北韓在統一政策上已漸行漸遠。圖為位於京畿道坡州市的統一大橋。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從南北韓關係急轉直下，北韓（朝鮮）不僅放棄統一南韓的構想，甚至關閉民間交流機構與宣傳媒體，透過修改憲法和國歌摒棄同族觀念，南北韓漸行漸遠。最近一項調查顯示，南韓將近3成民眾認為已無統一的必要性。南韓教授分析，未來恐怕得接受韓半島（朝鮮半島）「一邊一國」的既定事實。

根據《韓聯社》，首爾大學統一和平研究院創立18周年紀念學術會今（3）日在首爾市中區KOREANA HOTEL召開，主題為「必須突破的困境、必須實現的夢想：南北韓關係新的挑戰與統一戰略」，南韓漢拏大學教授鄭大津（音譯）發表上述構想，認為未來政府恐怕得接受雙方居民可以自由移動的兩國體制。

報導指出，目前南韓政府所認定的統一方案，為1994年時任總統金泳三在光復節所發表的「民族共同體統一方案」，過程中分成三階段實施，首先是依據自由、和平、民主原則實現和解與合作，接著是實現南北聯合，最後則是達成統一國家。

然而，隨著時代演變，贊成兩韓必須達成統一的南韓民眾愈來愈少。首爾大學統一和平研究院去年公開的調查中，認為「完全沒有實現統一的必要性」的民眾佔29.8%，創下2007年開始調查以來的新高；至於認為「不太可能達成統一」的民眾則佔33.3%，也創下歷來新高。

▲未來南北韓恐怕得被迫接受「兩個國家」的既定現實。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓最高領導人金正恩去年底在勞動黨中全會時，就宣布將北南關係視為「兩個交戰中的敵對國」，放棄採用過去同族觀念的構想，今年1月更在施政演說上宣布修憲，刪除「自主、和平統一、民族大團結」等字句，並將國歌裡被視為統一象徵的「三千里江山」修改成「這個世界」。

鄭大津認為，南北韓事實上已漸行漸遠、走向「兩個國家」體制，以韓民族（朝鮮民族）為中心所建構的單一民族、單一國家，其構想實現的可能性在未來愈加渺茫，再加上北韓核武問題恐怕無法單靠南北韓雙方自行解決，因此勢必得考慮如何重建東北亞新秩序。

因此，鄭大津建議，未來南韓可以針對兩韓關係提出「連結國家網絡（Network）」構想，即便未來勢必得延續兩國並存的狀態，卻也能同時保障南北韓兩國人民能夠自由互相往返。