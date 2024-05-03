金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

▲知名「脫北女孩」朴研美爆料金正恩每年挑選處女進入歡樂組。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩不僅擁有豪華別墅，更擁有能款待各國料理的豪華綠皮專用列車，以及各種豪華遊艇與汽車，豪奢的生活建築在人民的痛苦上。知名脫北女孩朴研美爆料，其實金正恩每年都會挑選25名貌美的處女，作為「歡樂組」的後宮成員，且官員還會從校園搜刮美麗的女學生。

根據《每日郵報》、《星報》，現年30歲的脫北女孩朴研（妍）美除了出書以外，更透過開設YouTube頻道講述她在北韓獨裁政權底下生活的故事，訂閱人數累積超過100萬，最近她又講述了金正恩的「歡樂組」（기쁨조）到底過著什麼樣的淫麋生活，她爆料金正恩底下的官員會憑藉社經地位和吸引力來挑選女孩。

朴研美聲稱，「歡樂組」其實分為3個部分：第一組女孩必須專門提供按摩服務、第二組女孩透過歌舞娛樂金正恩等高官、第三組女孩則必須準備和金正恩或其他男性發生親密的性關係。

▲▼脫北女孩朴研美曾在X釋出「歡樂組」處女後宮跳舞的畫面。（圖／翻攝自X）

朴研美透露，儘管她自己因為家庭地位不夠高而未能入選幸運組、無法成為金正恩的後宮，但其實許多北韓女孩更因此過著悲慘的生活，因為父母會非常開心女兒入選歡樂組，能夠保障全家人享受更美好的生活品質，「只不過終將色衰愛弛，女性20幾歲時就會被趕出去。」

朴研美爆料，歡樂組中有些女孩最終嫁給金正恩身旁的私人保鑣，「其實有傳言稱，金正恩的妻子（李雪主）原本也是歡樂組的成員」；她更表示，歡樂組制度儼然演變成家庭傳統，而金正恩更喜歡苗條、高瘦，且洋化的女性，至於金正日則偏愛圓臉、不會顯得矮小的女性。

▲北韓官媒發布新歌曲《親切的父親》，構築金正恩的慈父形象。（圖／翻攝自X）

據悉，朴研美過去曾在社群平台X（前稱推特）上傳附有影片的貼文，影片中赤裸裸呈現歡樂組處女們載歌載舞的畫面，「這些無辜的女性被視為金正恩獨裁者的性奴隸，她們過著毫無尊嚴的生活，活生生是『現代版慰安婦』，身為一名韓國人和女性，這些女性的處境讓我覺得噁心。」

歡樂組的女子身高普遍在165公分以上，年齡必須介於14到25歲之間，且必須有美艷動人的外貌，更重要的是還必須經過「處女驗身」才能入選。