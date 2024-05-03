中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

▲沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國聲稱擁有南海主權，最近更在黃岩島海域向菲律賓船隻發射水砲攻擊，引起國際譁然。至於在日本沖繩縣海域，中國更派遣海警艦艇出入日本沖繩縣海域，甚至騷擾石垣市在尖閣諸島（釣魚台）展開的空拍作業。專家發現，中國漁民製造的垃圾已經對尖閣諸島造成嚴重汙染。

根據日媒《富士新聞網》，尖閣諸島（釣魚台）是挺立在沖繩縣石垣島以北170公里海域的孤島，日本政府聲稱擁有該島主權、是實際管轄的「固有領土」，今年4月底石垣市派遣調查團搭乘船隻前往鄰近海域透過空拍無人機進行調查，豈料卻遭到中國海警局船隻多次騷擾。

從該媒體釋出的畫面，可以看到凌晨的海面上，有兩艘船隻正在對峙，其中亮著紅光的船隻隸屬於中國海警局、而亮著綠色光芒的船隻則隸屬於日本海上保安廳。

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

在一陣緊張的對峙氣氛中，日本沖繩縣石垣市調查團首度向尖閣諸島（釣魚台）上空派遣無人機進行空拍，然而空拍畫面卻顯示該島慘遭垃圾嚴重汙染，尤其沿岸更充斥著白色的垃圾，日本東海大學海洋文明學系教授山田吉彥指出，這些垃圾全是中國漁民所丟棄、飄來的。

山田吉彥感嘆道，如今尖閣諸島（釣魚台）環境惡劣，就連山羊恐怕也無法生存，「島上水資源太少，整座島嶼開始變得乾燥，應該有必要立即進行登島調查！」

報導指出，儘管石垣市調查團準備實施進一步調查，但卻面臨停泊在附近的中國海警船騷擾，日本海保船和中國海警船持續在海面上對峙，為了避免事態惡化，最終決定停止操縱無人機空拍。

日本海上保安廳透露，自從2024年以來，中國海警船幾乎每天都會航行至尖閣諸島（釣魚台）的毗連區（鄰接區，contiguous zone），甚至高達13天有抵達日本領海的記錄，導致附近海域緊張情勢升溫，而日本與中國艦艇對峙如今更成為日常。

日媒《八重山日報》稱，日本第十一館區海上保安部指出，昨（2）日中國海警局有4艘艦艇航行至沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台）的毗連區（領海外測），且中國船艦已經連續133天騷擾周邊海域，4艘艦艇分別為海警1301、1401、1102，以及搭載機關砲的的海警1303。