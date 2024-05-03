南韓運動員慘了　恐無法再靠奪金免役！兵務廳長：連BTS都去當兵了

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓由於尚未停止和北韓（朝鮮）之間的敵對狀態，對於韓男而言，服兵役得面臨各種艱辛的考驗，包括被前輩霸凌，也因此除了藝人以外，運動選手期盼透過奧運奪金來獲得免役特權，只不過這招未來恐怕行不通，因為南韓兵役廳長放話考慮取消該制度，「連防彈少年團都去當兵了！」

根據《韓聯社》，南韓從過去以來實施「藝術、體育要員兵役特例制度」，只要是在奧運、亞運，或是在國際音樂比賽上奪牌等擁有特殊成果者，可以在結束基礎軍事訓練後，被歸類至「補充役」，無須以現役方式入伍，也因此該制度實施以來爭議不斷。

現年67歲的南韓兵役廳長李基植接受專訪時表示，「包括藝術、體育要員的『補充役』（兵役特例）制度，與引進該制度的時間點相比，如今在時代環境、民眾共識、兵役資源等狀況上的考量已經產生許多變化。」

李基植表示，未來體育、藝術要員兵役特例制度將從全國民眾可以達成共識的方向去重新考量，因此未來可能取消藝人或運動選手的兵役特例，「目前還沒有任何定案，可能會有各種考慮方案。至於什麼才是最適合的方案，其標準將視兵役履行的現況和民眾的眼光來判斷。」

李基植認為，針對在奧運亞運奪得金牌、或是在國際各種音樂比賽得名的體育或藝術要員實施兵役特例的補充役，只是針對個人成果的「補償行為」，並非以全體社會做考量，「過去之所以實施該制度，是因為在奧運獲亞運奪得金牌，能為國家在全球提升形象。然而，現在還適合實施該制度嗎？」

▲南韓陸軍臉書粉專公開BTS成員V身著反恐隊服的帥氣模樣。（圖／翻攝自臉書）

日前，南韓軍方透過臉書粉絲專頁公開知名偶像男團「防彈少年團」（BTS）成員V（金泰亨）在軍事警察特殊任務隊（SDT）穿上反恐隊服的帥氣模樣。對此，李基植給予極高的正面評價，「BTS成員服兵役的模樣，全國民眾都看在眼裡，未來若BTS成員全數退伍、合體，相信會比現在更受歡迎。」

至於是否考慮將女性納入徵兵對象？李基植表示，「目前不納入考量範圍，現在討論女性徵兵的時機點還太早，且恐怕會讓我國（南韓）社會再度陷入男女之間的對立與矛盾，因此必須慎重考量。」

另外，南韓是否考慮實施募兵制？李基植則表示必須考量兵源是否充足，且歐洲有部分國家原本實施募兵制，最近卻又再度引進徵兵制，南韓可以從上述案例充分取得教訓。