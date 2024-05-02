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金正恩準備要幹大事！　南韓情報機構證實：北韓將「發動恐攻」

▲▼金正恩,金正恩開槍,金正恩射擊,金正恩表情包,北韓,北韓金正恩。（圖／路透）

▲南韓情報機構顯示，北韓準備向南韓駐外使館發動恐攻。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著南北韓關係急轉直下，北韓（朝鮮）不僅放棄和南韓統一的構想，甚至關閉民間交流機構和宣傳媒體，並摒棄同族觀念。最近南韓最高情報機構更發現，北韓恐怕正策劃發動恐怖攻擊，包括在中國、中東、俄羅斯、東南亞等地南韓駐外使館，將南韓國民視為攻擊對象，以報復「血海深仇」。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓最高情報機構「國家情報院」透過各種諜報發現，北韓有意向南韓駐外使館發動恐怖攻擊的徵兆愈加明顯，也因此南韓決定針對派駐柬埔寨、寮國、越南、俄羅斯海參崴、中國遼寧省瀋陽的大使館和總領事館，將恐攻應對警報從原本的「關心」調升至「警戒」。

其中，俄羅斯海參崴和中國遼寧省瀋陽在地理位置上靠近北韓，至於寮國和越南則在傳統政治上與北韓維繫著緊密關係，也因此北韓派駐上述國家和地點的要員人數上相當多，且非常活躍。

南韓國家情報院透露，已經掌握到許多北韓準備針對南韓駐外使館發動恐怖攻擊的徵兆，「北韓向上述國家派遣要員，擴大針對大韓民國駐外公館的監視，甚至物色準備作為恐攻犧牲品的對象，展開具體的相關活動。」

報導指出，其實平壤當局對於南韓的敵對意圖愈發難以收拾，因為自從新冠疫情結束、北韓準備計畫讓長期派駐國外的留學生、使館人員、貿易人士等精英層級回國，豈料這些菁英人士卻不願返回北韓，甚至脫離北韓高層的控制；為了能夠卸責，負責監控工作的保衛省要員居然向最高領導人金正恩表示，菁英人士的背叛是外部因素所致，才導致北韓決定向南韓展開「報復」。

針對北韓可能發動的挑釁行動，南韓外交部與國務總理下轄的國務調整室反恐中心立刻召開「恐攻對策實務委員會」，加強駐外領事館防範恐攻的能力，並確保駐外要員的安全。

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