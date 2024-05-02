男教練變態性騷！他強邀18歲鮮肉回家「伸褲摸鳥」　3度猥褻遭逮

▲現年40歲的日本舞棒前教練小城桂馬涉嫌性騷多名男學生。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

自從藝人黃子佼在#MeToo運動中被揭發多起性犯罪行為、性侵，且持有多部未成年兒少性愛剝削影像，使得台灣再度關注戀童等社會問題。在日本關西地區，現年40歲的舞棒界權威教練小城桂馬涉嫌性騷擾多名男學生，包括觸摸男學生下體，日前遭到警方逮捕，移送檢方。

「舞棒」（baton twirling）是結合儀隊與體操的表演競技，在日本約有2萬人參加，不過絕大多數都是女生，男生只佔2%。

根據日媒《關西電視台》，現年40歲的小城桂馬是日本國內知名的舞棒教練，且在全球也擁有一定知名度，他以日本關西地區做為發展舞台，曾是京都府京都市舞棒隊的指導教練，負責教導10幾歲年輕男性選手，只不過他卻濫用在運動界的權威肆意妄為，去年2月在自家內性騷擾3名18歲的男學生。

▲小城桂馬執教的團隊都能獲得優秀的成績。（圖／翻攝自Instagram）

在執教的數年來，小城桂馬經常透過手機軟體LINE，要求舞棒隊內的高中三年級男學生來到家中接受「特殊指導」，儘管男學生數度強力拒絕，卻仍被小城桂馬強行帶到家中。

警方指出，小城桂馬去年2月疑似在自宅內，將自己的手伸進18歲男學生的褲檔裡「撫摸下體」，因涉嫌種種猥褻行為，已於近期遭到警方逮捕，並於昨（1）日移送檢方。

其中一名受害的年輕男選手，在短短一個月以內就被小城桂馬猥褻3次。早在該名受害男學生3歲時，小城桂馬便認識了學生家裡每一位成員，也因此受害學生的家人們都對小城桂馬的猥褻行為難以置信。

至於該名受害男學生仍無法從性騷陰霾擺脫，只要觸碰到舞棒，身體就會起蕁麻疹反應，也因此至今仍無法歸隊練習。

▲小城桂馬21歲時的模樣。（圖／翻攝自日網）

熟識小城桂馬的相關人士透露，「（小城）曾是世界體壇上知名的選手，他指導過的團隊在全國都曾取得優秀的成績，他所受到的待遇幾乎是『神的等級』，也因此他所到之處幾乎無法對（猥褻學生的行為）說什麼，而這也是為何受害學生無法婉拒......」

日本舞棒協會外部委員會在調查報告中坦承，小城桂馬曾利用「指導教練的優越地位」性騷擾男學生達3次，且協會的前理事長對於受害男學生的投訴置之不理，也因此協會內並未針對小城性騷學生一案分享相關情報，導致受害學生難以向其他人尋求協助。