又是中國空飄氣球？　南韓軍方證實：3月有「可疑物體」入侵

▲中國空飄氣球曾進入每周多個國家領空，引起外交爭議。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國空飄氣球去年1至2月曾飛入美國，今年1月更在我國實施總統與立委選舉前頻頻飛越台灣空域。只不過，南韓軍方最近也在該國西部海域發現形跡可疑的空飄氣球，外型與商用廣告氣球相似，懷疑是從中國空飄過來。

根據《韓聯社》，南韓軍方今（3）日指出，派駐於白翎島的海軍陸戰隊（海兵隊）第6旅團防空雷達，曾經於今年3月20日偵測到從西海（黃海）北方界線（NLL）北側上空，飄來一個疑似為間諜氣球的物體。

於是，南韓軍方出動空軍KA-1輕型攻擊機、海軍艦艇前往白翎島一帶，針對空飄南下的氣球進行應對措施，當該氣球體繼續往南飄、並越過NLL之後，KA-1便發射機關砲將之擊破。KA-1機師表示，透過肉眼辨識結果，研判外型可能是商業用的廣告氣球。

至於氣球下方所吊掛的物體最長達2公尺，並沒有安裝其他驅動裝置。

原本南韓軍方計畫收走該飄浮物體，但因為現場鄰近NLL危險海域，加上該氣球體積太小、難以打撈，最後才作罷。

南韓軍方分析，雖然該顆飛行物體是從北韓（朝鮮）的方向漂浮過來，但也有可能是從中國出發、途經北韓後一路南下，因此不排除該顆飛行體是中國空飄氣球的可能性。