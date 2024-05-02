快訊／持長槍在校外行走　美警「擊斃14歲槍手」

▲威斯康辛州一所中學外出現槍手，家長焦急在校外等待。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國威斯康辛州一所中學校園外出現一名槍手，所有校區建築隨即進入封鎖狀態，警方獲報後趕往現場擊斃一名武裝槍手，所幸未造成其他傷亡。據了解，槍手為一名年僅14歲的學生，當時他手上拿著一把長槍，目前尚不清楚作案動機。

根據紐約時報、ABC報導，威斯康辛州霍雷布山中學（Mount Horeb Middle School ）校園外在1日上午出現一名槍手，他拿著一把長槍在校外行走，校方報警後立刻封鎖全部校區建築，

警方抵達後擊斃槍手，由於槍手沒有進入校園，因此沒有造成其他人員傷亡。威斯康辛州總檢察長考爾（(Josh Kaul）表示，槍手是一名未成年男性，警方在校園外消除了威脅，但無法確認槍手是否有朝警方開槍，目前仍在調查，無法透露更多細節。

另外有消息指出，槍手是一名年僅14歲的學生，目前有炸彈專家正在針對與槍手有關的車輛進行調查。

目前警方在初步調查中，未發現校內有其他可能威脅，但在搜查結束以前，所有學生必須留在校園大樓內，預計在當地時間下午5時開始讓學生離開。校方表示，學校2日將停課一天，希望3日能恢復正常上課。