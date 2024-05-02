對台軍售一延再延　美國防部承諾減少積壓訂單

▲對台軍售交付延宕多次浮上檯面，成為美國跨黨派議員關切要項之一。（圖／路透社）



文／中央社記者鍾佑貞

中國動武奪台近年成美國國會熱點議題，對台軍售交付延宕多次浮上檯面，成為跨黨派議員關切要項之一。美國國防部長奧斯汀今天說，已能加快進展，未來將聚焦減少積壓訂單。

美國聯邦眾議院軍事委員會4月30日就2025財政年的國防預算舉行聽證會，與會議員貝肯（Don Bacon）、艾福特（Mark Alford）及麥考米克（Rich McCormick）連番追問對台軍售交付延宕累積達190億美元（約新台幣6199億元），詢問奧斯汀（Lloyd Austin）這種情形有無解。

奧斯汀回應，他3年前成立「老虎小組」來了解積壓訂單癥結所在，而外國軍事銷售制度（Foreign Military Sales）複雜，涉及許多不同部分。不過，「老虎小組」仍然存在，並已確定了許多能做的事來加快速度。

他說，他要求「老虎小組」持續努力克服挑戰及障礙，以確保美國盡快採取行動。軍售須考量產能等因素，但「我認為我們已經能夠更快地推動某些事情的進展」。

「這項工作需要持續，我們將減少積壓訂單，我無法預測具體時間，但我認為這是我們將持續關注的事情」。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席蓋拉格（Mike Gallagher）也多次關切美國對台軍售交貨延宕，曾提議將美國空中及水下無人機的生產作業轉移到台灣，以加快在台灣軍隊的部署。

他今年2月訪台後曾告訴記者，這樣做將預先部署武器並加強威懾力。中國國家主席習近平相信解放軍可以輕鬆、快速地控制台灣前，可要三思。

「中國問題特別委員會」一位不願具名的成員4月向政治新聞網Politico透露，國會議員計劃在國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）中納入一項條款，為向台灣移交先進的武器技術開綠燈，以便在台灣生產。兩黨成員都在推動這項議題，使得它更有可能被納入法案。

軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）4月30日則質詢美國是否能使自家軍隊備足裝備，以在中國攻台時執行保衛台灣的任務。奧斯汀表示，美軍是地球上最強大的軍隊，不僅實力比任何人都強，在利用現有資源、整合火力及有效地進行機動調度方面，美軍與盟友和夥伴合作，提升其能力。