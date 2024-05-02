川普「力挺警察」進校園抓人　高喊：示威者是瘋子

▲美國前總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國大學反戰示威持續延燒，紐約更派出出數百名防暴警察進入哥倫比亞大學校園，強硬驅趕占領校內建築的示威者。美國前總統川普1日在造勢活動上稱，示威者是一群「憤怒的瘋子」，能看到警察採取行動是一件「很美好的事」。

▲紐約市警方爬雲梯進入哥倫比亞大學逮捕示威者。（圖／路透）



根據紐約時報、路透社報導，川普1日在威斯康辛州的共和黨造勢活動上，讚揚了紐約警察的行動，並呼籲大學校長應該對抗議活動採取更強硬的態度，「看到紐約警察突襲親巴勒斯坦學生佔領的哥倫比亞大學建築，是一件很美好的事情。」

川普將示威者稱作「憤怒的瘋子」，並在沒有證據的情況下暗示，這些示威者是特定團體所安排的，目的是為了轉移人們對邊境移民激增的注意力，「我要對每一位大學校長說，立即拆除營地，征服占領者，為所有普通學生奪回校園。」

紐約哥倫比亞大學在示威學生占領校內漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall）後，警告犯事學生可能會被開除學籍，紐約警方也在當地4月30日派出數百名身穿防暴裝備的警員進入哥大校園，強硬驅趕示威者，並拘捕了約300人。