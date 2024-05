川普「力挺警察」進校園抓人　高喊：示威者是瘋子

▲美國前總統川普。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國大學反戰示威持續延燒,紐約更派出出數百名防暴警察進入哥倫比亞大學校園,強硬驅趕占領校內建築的示威者。美國前總統川普1日在造勢活動上稱,示威者是一群「憤怒的瘋子」,能看到警察採取行動是一件「很美好的事」。

▲紐約市警方爬雲梯進入哥倫比亞大學逮捕示威者。(圖/路透)



根據紐約時報、路透社報導,川普1日在威斯康辛州的共和黨造勢活動上,讚揚了紐約警察的行動,並呼籲大學校長應該對抗議活動採取更強硬的態度,「看到紐約警察突襲親巴勒斯坦學生佔領的哥倫比亞大學建築,是一件很美好的事情。」

川普將示威者稱作「憤怒的瘋子」,並在沒有證據的情況下暗示,這些示威者是特定團體所安排的,目的是為了轉移人們對邊境移民激增的注意力,「我要對每一位大學校長說,立即拆除營地,征服占領者,為所有普通學生奪回校園。」

紐約哥倫比亞大學在示威學生占領校內漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)後,警告犯事學生可能會被開除學籍,紐約警方也在當地4月30日派出數百名身穿防暴裝備的警員進入哥大校園,強硬驅趕示威者,並拘捕了約300人。

Donald Trump on anti-Israel protests at Columbia University: "The police came in and in exactly two hours, everything was over. It was a beautiful thing to watch. New York's finest." pic.twitter.com/kFXZVjGkjs