幣安趙長鵬認洗錢「判刑4個月」　彭博：美監獄史上最有錢囚犯

▲幣安前執行長趙長鵬在美承認洗錢罪後，被判囚4個月。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，去年在美國承認洗錢罪後，於4月30日被判處監禁4個月，遠低於控方要求的36個月，也比量刑指引的1年至1年半來得要低。

據CNN報導，趙長鵬30日在量刑聽證會召開前，寫了一封長信給法官，為自己在幣安擔任執行長期間，未採取足夠的反洗錢措施道歉，也表示自己已明白問題的嚴重性，「言語無法描述我對自己的決定有多後悔，但請放心，這種事情絕不會再發生了。」

隨後，西雅圖聯邦法院法官指出，趙長鵬將幣安的增長與盈利能力看得比遵守美國法律更重要，而且控方未能證明趙長鵬事前不知道非法活動，認為3年刑期並不合適，因此做出了判處趙長鵬監禁4個月的決定。

▲趙長鵬是加拿大華裔工程師，過去曾在2018年登上富比世雜誌封面。（圖／VCG）

此前，檢察官發現幣安容許哈瑪斯、伊斯蘭國等恐怖組織在其平台進行與兒童性虐待、毒品，以及恐怖主義融資有關的交易，也未標記或通報含有洗錢風險的交易，而對幣安提出了控訴。

去年秋天，趙長鵬與美國當局達成認罪協議，放棄上訴權，以換取不多於18個月的總刑期。隨後，幣安也同意支付逾40億美元（約新台幣1305億元）的罰款，而趙長鵬則同意辭職，並罰款5000萬美元（約新台幣16億元）。

據彭博社報導，現年47歲的趙長鵬擁有430億美元（約新台幣1.4兆元）的個人資產。入獄後，趙長鵬將成為美國監獄史上最有錢的囚犯。