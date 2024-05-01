美國26歲教會大姐姐性侵15歲少年10次：只用嘴仍可保持純潔

▲美國阿肯色州一名15歲男孩遭教會內的女志工多次性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國阿肯色州一名26歲女教師格雷（Reagan Gray），因涉嫌性侵教會內15歲少年而被逮捕。
據美媒《紐約郵報》報導，格雷2020年開始在小石城的以馬內利浸信會教堂(Immanuel Baptist Church) 擔任志工，同時結識了在教會內的男孩小黎。事後，小黎的父母在小黎的手機內發現大量對話訊息後，才讓案情曝光，氣得向教會及警方通報。
小黎接受聯邦探員詢問時表示，格雷聲稱用嘴就不算發生性行為，因此他可以「保持純潔」，並透露曾被格雷帶到公寓及汽車上發生約10次關係。
案情曝光後，格雷立刻被學校安排行政休假，且被依性虐小黎而逮捕。沒想到，格雷被調查時，仍不斷傳送大量裸照給小黎，因此被取消保釋資格，也被教會解除志工職務。
Ella es Reagan Gray de 26 años— La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) April 30, 2024
Maestra voluntaria de iglesia en Arkansas, Estados Unidos
Quien, desde 2020, acosó y abusó sexualmente de un adolescente al que solo le practicó sexo oral y no tuvo relaciones con él para “mantenerlo puro”
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