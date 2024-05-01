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為了反制中國　紐時：美國擴大亞太基地、部屬新型武器系統　

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國「紐約時報」中文網報導，美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來，便採取一項策略來反制中國：除了在亞太地區讓美軍能擴大使用盟邦的基地，還在區域部署一系列新型武器系統。

「紐約時報」（The New York Times）引述美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）報導，去年在拜登政府推動下，美國在印太地區的軍事態勢發生了一世代以來最顯著的變革。

瑞特納表示，美軍部署一改以往集中在東北亞的大型基地，而是分成規模較小但機動性更強的部隊，來部署在印太地區各角落。這主要為了因應中國可能建立部隊來鎖定攻擊航空母艦，或攻擊美軍在日本沖繩及關島部署的前哨部隊。

根據瑞特納的說法，美軍這些改變後的地面部隊，包括在沖繩部署了一支重新訓練和裝備過的陸戰隊濱海軍團，如今將有能力攻擊在海上航行的艦艇。

日本軍隊也將首次取得向美方採購的最多400枚戰斧（Tomahawk）巡航飛彈，其中最新型的可從1850多公里外攻擊地面目標或海上艦艇。

美國另在菲律賓爭取到額外4個軍事基地的使用權。若華府和馬尼拉最終同意在這些基地部署攻擊性武器，美軍便可能在那裡放置戰機及先進的機動飛彈發射器。

拜登24日簽署了美國國會通過的規模950億美元追加軍援與政府支出法案，其中有81億美元（約新台幣2641億元）便是要用於在亞太地區對抗中國。

拜登政府除了去年已與日本和韓國簽署新的三方國防協定，本月初拜登還與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在華府召開三方峰會，會後並宣布強化三國防務合作，包括在海軍訓練和演習的部分。

除此之外，美國也持續向台灣出貨武器，並派遣俗稱「綠扁帽」（Green Beret）的美國陸軍特種部隊訓練員至台灣。

報導提到，美國原與蘇聯簽有冷戰時期簽署的軍備管制協議「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），當中禁止發展部署射程500至5500公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈。但在美國前總統川普（Donald Trump）帶領美國退出協議後，美方便開發可供原本被禁飛彈使用的小型機動發射器，並大量部署在亞洲各地。

報導指出，美軍新的威懾工作分為兩個部分，一是增加海上的巡邏活動，二是增強岸上部隊能力。

針對第一個部分，美國國防部已宣布，美國海軍艦艇將在亞太地區參加更多聯合演習，包括在日本的琉球群島與日軍共同演訓，以及在南海與菲律賓海軍一起演練。

針對第二個部分，美軍最近則是讓現已在太平洋地區駐紮的陸戰隊和陸軍部隊部署能搭配小型機動卡車、且先前條約禁止的中程和遠程飛彈。

報導解釋說，這些小型機動卡車能夠用「魚鷹型」（Osprey）傾斜旋翼飛機或較大型貨機迅速載運到新的地點，而若要躲避共軍反擊，也只要開走就好。

此外，美國陸軍在亞太地區派駐一支新的分遣隊，也可用來在不同島嶼之間重新部署軍隊和飛彈發射裝置。

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