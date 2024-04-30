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美流浪漢當街殺人「吃掉他的臉」！員警到場時已吞下眼睛、耳朵

▲新北市黃姓男子開設網路賭博網站，不滿鄭姓、傅姓少年網路簽賭百家樂欠下大筆債務未還，竟將2人雙手銬住囚禁廢棄水塔內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲流浪漢殺害一名男子，並且吃掉他的眼睛、耳朵。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

美國拉斯維加斯近日發生恐怖凶殺案，31歲的流浪漢捷克（Colin Czech）與男子布朗（Kenneth Brown）發生爭執，竟因此吃掉了布朗的臉部器官，將眼球、耳朵吞下肚，導致布朗傷重身亡。案件曝光以後，捷克被依照公開謀殺罪起訴，法官命令他5月1日出庭。

根據外媒報導，這起事件發生在當地時間28日的凌晨4點多，警方獲報得知，拉斯維加斯的查爾斯頓大道（Charleston Boulevard）300號附近，發生鬥毆事件，於是立即趕往現場。

不過，警方到場找到2人時，其中一名男子已經失去知覺，另一名男子捷克則是跪在受害者身邊，並且啃食對方的耳朵、眼球。

▼警方到場時，受害者已經失去知覺，捷克則吃掉他的眼睛、耳朵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

受害男子被送往醫院搶救，不過仍因為傷勢過重，急救無效身亡。雖然受害者身分仍未被當地警方證實，不過有報導指稱，受害男子的身分是布朗（Kenneth Brown）。

對此，捷克向警方供稱，自己居無定所，是因為布朗攻擊他才會動手。案件發生以後，捷克因為謀殺被捕，而他在關押期間，也向警方聲稱，有東西佔據他的身體，導致他5天沒有入睡。

捷克原定29日下午出庭，不過因為住院的緣故，並沒有被送往聽證會。法官下令將他拘留、不得保釋，並且命令5月1日需要出庭。

 
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