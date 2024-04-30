人妻睡著自摸「嬌喊男同事名」　10年後才知罹罕病：完全無意識

▲ 美國發生多起類似案例，民眾睡著後自摸，醒來卻完全無意識。（示意圖／翻攝自photoAC）

周刊王

太離奇！美國一名人妻睡著後撫摸丈夫，雙方發生關係，事後卻指責對方，有時還會喊著男同事的名字，讓丈夫懷疑遭背叛，但她不相信，直到後來尋求專業協助，才知道自己罹患罕見疾病。

據《CNN》報導，國外發生多起類似案例，一名38歲男子多次試圖在半夜強迫妻子發生關係，但醒來後完全不記得；一名20多歲已婚女子經常脫衣自摸，但老公叫醒她時，卻一點記憶也沒有。

另外，還有一名人妻，自2005年開始大約每個月會發出2次呻吟聲，並說鹹濕話語，但那些話在她清醒時，從來不會說。有時候，她會在半夜撫摸丈夫，履行夫妻義務，醒來時卻指責丈夫強逼她，甚至會在自摸的時候，呼喊其他男人的名字，包括一名男同事，這讓丈夫懷疑自己被戴綠帽。

然而，這名人妻多年來，一直不相信丈夫的話，最後因為9歲兒子在2015年聽到她的呻吟聲，告知有這類情況後，她才趕緊尋求專業治療，為此感到尷尬且充滿羞恥。

▲ 這些症狀都是「性眠症」。（示意圖／翻攝自photoAC）

據了解，這些症狀都是罕見的「性眠症」（Sexsomnia），是睡眠障礙的一種，美國明尼蘇達大學醫學中心教授、資深精神病理學家申克（Carlos Schenck）說明，雖然人們看起來像在夢遊，但多數時候是在大腦都是沒在作夢的狀態下發生的。

報導指出，至今仍不清楚觸發原因，有可能是遺傳，而除非人們傷害自己，否則不會知道自己無意識的行為，直到被枕邊人告知，治療方法主要是靠藥物，也可以嘗試催眠治療。

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