泰國南部深夜「爆炸、槍聲」傳到馬來西亞　領事館：仍可安全旅遊

▲泰南29日爆發襲擊，槍聲與爆炸聲甚至傳到鄰國馬來西亞。目前當地警方已封鎖現場調查。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞不少民眾29日凌晨聽見鄰國傳來連串如雨的槍聲和爆炸聲，有部分居民甚至還感受到爆炸衝擊波引發的震動，懷疑泰國南部發生了衝突。泰方隨後承認當地發生了爆炸襲擊案，不過馬來西亞領事館表示，民眾仍可安全地到泰南旅遊。

據《東方日報》報導，吉蘭丹蘭鬥班讓的居民反映，他們在29日凌晨1時30分左右，被一連串的槍聲和爆炸聲從睡夢中吵醒，懷疑聲音是從哥樂河另一端的泰國那拉提瓦府一帶所傳出。

45歲居民依米表示，他相信距離蘭鬥班讓5公里以內的地區，都聽到了這些嚇人的爆炸聲，「我們甚至還感受到了爆炸引發的震感，也聽到了恐怖的槍聲，讓我們從夢中驚醒」。

依米起床後連忙去探聽展開，得知蘭鬥班讓在爆炸發生後，哥樂河沿岸的幾個基地都已暫時關閉，「我們懷疑泰國南部可能發生了什麼」。

事後，馬來西亞駐泰領事阿末法米指出，泰國南部確實在29日清晨發生了數起爆炸事件，但由於多數爆炸的發生地都位於郊外地區，對人口擁擠的地方並未造成影響，因此大馬人民仍可安全前往泰國南部。

泰媒國家電視台也指出，有罪犯29日凌晨在那拉提瓦府的哨站偷偷安置炸藥，並在警員乘坐裝甲車前往哥樂河附近執勤時引爆炸彈，展開槍擊。目前這起事件已造成4名警員受傷，所有傷患都已被送到哥樂河醫院救治，而哥樂河岸的幾個過境點也已被關閉。