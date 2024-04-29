78歲大馬嬤「守寡42年」閃婚！交往1周被求婚　大談姊弟戀

▲馬來西亞一名阿嬤守寡42年後重新遇到真愛。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名78歲的老太太42年前失去丈夫，此後便獨自守寡，然而她日前卻透過朋友的介紹，認識了1位77歲男子，兩人交往1周後男方便求婚，並在數十名子孫的祝福下，攜手再次步入婚姻的殿堂。

根據《大都會日報》報導，78歲阿嬤羅哈妮擁有8名子女、44名孫子以及15名曾孫，她的丈夫42年前離世後，便獨自一人拉拔孩子長大。然而她的朋友日前介紹一名同樣失去伴侶的77歲獨居男子尤索夫給她，兩人相識僅僅1周，對方就主動求婚。

羅哈妮在家人的支持下，最終於2024年齋戒月的首日答應對方的求婚。她直言，「我已經守寡42年，孩子們也都有了自己的生活。現在上帝打開了我的心門，讓我重新接受能夠一起生活的伴侶，我真的很想找到一位可以成為我信仰和伴侶的人。」

羅哈妮透露，尤索夫在他們相識僅1周就向她求婚，「感謝上帝，我們今天結婚了，最重要的是，這段關係得到了雙方家人的祝福，我的孩子、兒媳和孫子都非常支持我。」她還表示，希望這段感情能維持到兩人離開人世。

尤索夫說，「我在2021年失去妻子，上帝讓我再次找到愛情，尤其是當我的孩子們都忙於自己的事情時。我第一次看到羅哈妮的照片，就被她深深吸引。我們是在一家餐廳第一次見面，和她在一起讓我感覺很舒服。」他也大讚羅哈妮非常有禮貌且幽默。