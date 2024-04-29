普吉島海中活春宮！男女肉體交疊「隨波搖晃」　水中激情衝刺

▲芭東海灘又傳出活春宮事件。（圖／Phuket Times ภูเก็ตไทม์）



記者王佩翊／編譯

泰國著名旅遊勝地普吉島出現一對外籍情侶在大海中公然貼身激戰，引起一旁泳客注意。根據目擊遊客指出，這對男女非泰國人，而當時他們明知有人在圍觀，卻絲毫不在意。事實上，普吉島16日才傳出一起海中活春宮事件，沒想到時隔2周，又再度發生類似事件。

根據《普吉島時報》報導，這對男女29日上午8時30分在芭東海灘上毫不避諱地展現他們的愛情。有目擊民眾拍下這段情慾影片，只見一名穿著深色上衣的男子，抱著另一名女子，兩人就這樣下半身泡在大海中，瘋狂上下搖晃，熱情激戰。

拍下影片的泳客不滿表示，當時有許多人被他們的動靜吸引，都站在岸上觀看，但是兩人絲毫不在意外界眼光，沉浸在自己的世界中全力奮戰。



《普吉島時報》在臉書公開這段影片，隨即引發熱烈討論。許多網友對這對外籍男女的行為表示不滿，並認為他們的行為已經嚴重違反當地的道德規範。

▲泰國普吉島4月中旬才剛傳出活春宮事件。（圖／翻攝自Facebook）



有網友表示，如果警方不採取任何措施，這樣的事情將會越來越頻繁地發生。事實上，同樣在芭東海灘，4月16日也曾經發生類似事件，有一對國籍不明的外國男女當天下午被人發現在大海中發生性行為。兩人在戲水時將下半身藏在水面下，隨後便開始大玩背後式激情衝刺，還被當地居民拍下影片。

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