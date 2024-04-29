北韓兄妹「跨分界線」打官司　成功繼承南韓爸爸新台幣4.4億遺產

▲韓劇《謝幕》描述女企業家晚年，與從北韓歸順孫子的相認過程，且涉及遺產繼承等紛爭。（圖／愛奇藝提供）

記者羅翊宬／編譯

韓劇「謝幕」由河智苑、姜河那、高斗心主演，描述韓戰時從北韓逃離至南韓的企業家奶奶，臨死前和從北韓（朝鮮）歸順的孫子相認的故事，之間涉及爭產過程。沒想到，戲劇情節卻在真實生活上演，一對來自北韓的兄妹在移居南韓的父親死後，向南韓法院提出訴訟，成功繼承196億韓元（約新台幣4.4億元）遺產，然而卻因兩韓關係而無法使用。

根據韓媒《朝鮮日報》，來自北韓的安姓男子獨自逃離至南韓，將一對子女留在北韓，而自己則在南韓另外娶妻生子，2012年3月死後留下價值數百億韓元遺產，包括位於首爾的建築物和京畿道南楊州、九里的土地，導致2013年4月南韓的安姓家族爆發遺產爭奪戰，只不過來自北韓的這對兄妹意外得知這筆財產後，便介入這場爭奪戰。

這對來自北韓的兄妹2015年委託一名代理人，負責在委任律師南韓向安氏家族提出訴訟，2016年4月提出「親子鑑定」訴訟、該年10月再度提出「遺產繼承分配」訴訟，並先後於2018年8月（親子鑑定）和2019年2月（遺產繼承）取得勝訴，可以依法繼承價值196億2400萬元（約新台幣4.4億元）的遺產。

這對北韓兄妹所能繼承的遺產，包括位於京畿道南楊州市價值93億8000萬韓元的土地、位於首爾特別市中區價值8億4000萬韓元的建築物，以及85億8900萬韓元的銀行存款。

報導指出，這對北韓兄妹可以繼承南韓父親死後留下的196億韓元遺產，其法理依據來自於2012年起通過施行的《南北居民家族關係與繼承之相關特例法》，該法規定北韓子女在知悉可繼承遺產後的3年內須提出申請、或是在遺產繼承的10年內提出恢復繼承上訴。

不過由於兩韓目前仍處於「分裂狀態」，為了防止北韓透過遺產繼承制度將資金挪用至研發核武與導彈等軍事用途，侵害國家安全，該法限制了北韓繼承人使用財產的權利，也因此該對北韓兄妹必須獲得南韓法務部長的批准，才能使用或管理繼承遺產。南韓法務部關係人士證實，至今為止尚無批准案例。

一名法務人士分析，「若想要確實管理、使用這筆遺產，最快的方法是，這對北韓兄妹必須脫北來到南韓」；也因此，除非南韓統一北韓，否則該對北韓兄妹終究無法親自使用南韓父親遺留下來的財產。

只是，該對北韓兄妹雖然能夠依照法院判決結果繼承196億韓元遺產，卻因為未能支付聘請律師訴訟費用、履行支付繼承遺產30%給代理人的承諾而淪為被告，儘管最終法院認為無需支付30%給代理人，但北韓兄妹仍需支付訴訟酬勞給律師。