巨型龍捲風襲擊！美國奧克拉荷馬州「4人死亡」　城鎮建物遭夷平

▲美國奧克拉荷馬州26、27日出現數十起強烈龍捲風，蘇爾弗爾鎮建築物幾乎被夷平。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國奧克拉荷馬州、內布拉斯加州、愛荷華州等鄰近6個中部州本月26日起慘遭數十起致命龍捲風肆虐，導致光是奧克拉荷馬州就有4人死亡、100人輕重傷，其中罹難的還包括嬰兒，且當地數十萬戶停電，不僅住宅和房舍被夷平，一座城鎮更是嚴重受創，而其他州縣更發布洪水警報，氣象當局預報會出現直徑最大2英寸的冰雹。

根據美媒CNN，美國奧克拉荷馬州慘遭數十起龍捲風襲擊，造成至少4人死亡，其中還包括一名嬰兒，該州霍爾登維爾鎮（Holdenville）和蘇爾弗爾鎮（Sulphur）更因龍捲風襲擊而受到重創。州長斯蒂特（Kevin Stitt）指出，擁有5000人口的蘇爾弗爾市中心幾乎每棟建築物和企業都被龍捲風破壞，且方圓15個街區房屋更被夷平。

奧克拉荷馬州緊急管理部門透露，27日晚間多個郡發生多起災損，包括洪水、電線與樹木倒塌。氣象部門也在報告指出，蘇爾弗爾南部出現至少2個大型龍捲風，也因此該城鎮也發布洪水警報。

氣象當局指出，奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬市和土爾沙、德克薩斯州的達拉斯和奧斯汀、堪薩斯州的威奇托和堪薩斯城都會區等皆可能出現強烈龍捲風和驚人降雨，因為風暴正不斷向東推進，橫跨南部平原，29日晚間有超過400萬人處於龍捲風警報之中，而29日的嚴重風暴威脅等級提升至3級，範圍涵蓋東部德克薩斯州至南部密蘇里州。