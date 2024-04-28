女人可合法「性侵」男人！連遊客都不放過　神秘「甘薯節」揭密

▲卡圖馬族女性設路障「攔截男人」就地性侵竟合法，就連遊客都不放過。（圖／翻攝自網路）

圖、文／CTWANT

「甘薯節」是太平洋島嶼基里維納島上卡圖馬族人的一個傳統的民族節日，女人們在節日慶祝儀式中可以強行與她們碰上的外族男性發生性關係。因此，每當甘薯節將近，島上的男人們都收到警告，他們戰戰兢兢地想著如何繞道而行；而當地的傳教士們則開始了長時間的祈禱會。

據了解，基里維納群島亦稱超布連群島（Trobriand Islands）和特羅布里恩群島，位於太平洋西南部所羅門海新幾內亞島最東南邊延伸部分以北145公里，島上地勢低，均由珊瑚石灰岩構成，許多島有環礁。在基里維納島嶼上，遍布著古老的茅草屋，由草屋所組成的村莊內，生活著一個叫作卡圖馬的種族。

每逢卡圖馬族的甘薯節，女人們會在身上塗滿椰子油，戴上貝殼項鏈、藤織臂環，穿上七彩草裙、赤腳、袒胸，組成浩浩蕩蕩的隊伍，開始一項傳統儀式，把她們的主食甘薯從地裡搬到村裡。興之所致，她們還會進行另一種傳統習俗，就是性侵男性。

卡圖馬族女人對誤闖入領域的男人毫不客氣，她們會先設下路障，把過路的男人攔住剝光衣服，然後把他推倒在地，一個接一個與他發生關係。在卡圖馬族甘薯節裡，女人們與外族男性發生性關係是得到批准的，所以島上的男人們會事先收到警告，盡量繞道而行；而當地的傳教士們則開始了長時間的祈禱會。

無論是大男人還是小男孩，已婚或單身，牧師還是異教徒，只要是性機能健全的男性都有危險。「如果有男人激怒了我們，我們就會性侵他」，島上最有實力的部族要人莎拉滿不在乎地說道，「這絕不會影響我們的婚姻關係，這與愛情無關，純粹是為了好玩。而且我們必須得到批准才能這樣做，只有收成好的時候，酋長才會允許我們盡情享樂。」

事實上，卡圖馬族的女性地位不高，主要負責生孩子、做飯、照顧家人。按照慣例，雖然女人們是每一家的戶主，掌管著每財產，但她們只是掌管，使用的卻是女人的舅舅、兄弟、兒子等男人。

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