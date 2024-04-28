植牙螺絲刺穿頜骨「插入腦袋」　恐怖X光照曝光

記者張方瑀／綜合報導

土耳其一名男子因為牙痛前往一間私人牙科診所就醫，牙醫師檢查後告訴他，牙齒需要拔掉後重新植牙。結果在植牙的過程中，植牙用的鏍絲釘居然刺穿男子的頜骨，直接插入頭蓋骨。牙醫將男子送到大醫院後逃逸，而男子也在緊急手術後撿回一命。

根據《鏡報》報導，現年40歲的耶爾馬茲（Ramazan Yılmaz）因為牙齒疼痛而到布爾薩（Bursa）一間私人牙科診所就醫，當時醫生告訴他，必須要拔掉有問題的牙齒後再進行植牙。

▲植牙螺絲插入耶爾馬茲的頭骨中。（圖／翻攝自YouTube／Star Ana Haber）



沒想到在植牙的過程中，這名醫師在安裝螺絲時用力過猛，鏍絲釘居然刺穿耶爾馬茲的頜骨，直接插入頭蓋骨中。

耶爾馬茲說，當時他聽到骨頭裂開的聲音就立刻告訴醫生，「他向我表示這很正常，但當他繼續用力時，螺絲就刺穿了我的頜骨，進入眼睛後面大腦和脊隨液所在的區域。」

當下耶爾馬茲痛得大聲尖叫，牙醫立刻替他拍了一張X光照，馬上就意識到問題的嚴重性，就將他帶到烏魯達爾大學醫院（Uludağ University Hospital），接著牙醫人就逃走了。

烏魯達爾大學醫院的團隊立刻將耶爾馬茲送進手術室，經過幾個小時的手術後才將螺絲從腦中取出，幸運地撿回一命。目前耶爾馬茲也準備向該名植牙醫生提告。