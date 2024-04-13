纜車「失速撞爛」1死7傷！塔架倒了　土耳其近200人受困

▲纜車車項衝撞岩石後嚴重受損、只剩骨架。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

土耳其渡假勝地安塔利亞（Antalya）發生恐怖意外，一輛觀光纜車的支撐塔架突然倒塌，導致其中一節車廂失速衝撞岩石，嚴重受損只剩骨架，導致1人死亡、7人受傷、將近200人受困。不過，目前尚不清楚塔架倒塌的原因。

衛報、每日郵報等外媒報導，事故發生在12日傍晚6時左右，薩里蘇─圖內克特佩（Sarisu-Tunektepe）纜車系統由安塔利亞市政府管理，能夠讓觀光客從海灘登上海拔618公尺的山頂餐廳及觀景台，未料發生意外。

據信，受損車廂內一共有8人，死者是一名54歲的土耳其男子，傷者為6名土耳其公民及1名吉爾吉斯公民，其中包括2名兒童。

▲安塔利亞當局正在進行救援。（圖／達志影像／美聯社）



事故發生3小時後，土耳其內政部長耶爾立卡亞（Ali Yerlikaya）表示，除了死者以外，其餘5名傷者已經被直升機運出，剩下2人也會被盡速救出。上百名救難人員被派往事故現場，全國各地還有更多專業登山人士飛往當地。

安塔利亞市長伯切克（Muhittin Bocek）12日深夜表示，「配備夜視鏡的直升機被派去營救依然受困纜車車廂內的184人。我們的專業團隊都在這。上帝保佑，我們將盡速把他們全都救出來。」